ASSE : Lucas Stassin tout proche d’une belle récompense !

Lucas Stassin est en lice pour recevoir un trophée individuel. L’attaquant belge de l’ASSE est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de Ligue 2 par l’UNFP.

ASSE : Lucas Stassin nommé pour le Trophée UNFP du mois de septembre

Lucas Stassin est incontestablement le principal atout offensif de l’AS Saint-Étienne. Le jeune avant-centre est même proche de décrocher une belle distinction individuelle, lui qui a trouvé le chemin des filets à 4 reprises et délivré 1 passe décisive lors des 4 derniers matchs de son équipe.

Cette efficacité devant les buts est très importante pour l’ASSE. Sa contribution a été essentielle, notamment lors de la récente victoire à Montpellier (2-0). À la Mosson, Lucas Stassin s’est illustré en délivrant une passe décisive pour le premier but de Zuriko Davitashvili, dès la deuxième minute de jeu, confirmant ainsi son rôle de passeur en plus d’être finisseur.

Ces performances ont même valu à Lucas Stassin une nomination pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 2 par l’UNFP. C’est une belle reconnaissance pour le joueur de 20 ans. Il est en concurrence avec deux adversaires de l’ESTAC, Kouadou Jaurès Assoumou et Tawfik Bentayeb, pour ce trophée individuel.

Le Trophée UNFP du Joueur du Mois de @Ligue2BKT fait peau neuve en septembre ✨



3 joueurs sont nommés pour la première fois 🆕



Jaurès Assoumou 🔵⚪️

Tawfik Bentayeb 🔵⚪️

Lucas Stassin 🟢



— UNFP (@UNFP) October 7, 2025

Non convoqué en équipe nationale de Belgique

Rappelons que cette potentielle récompense intervient en pleine trêve internationale. Une période durant laquelle Lucas Stassin n’a pas été convoqué en équipe nationale belge. Malgré ses statistiques impressionnantes, le sélectionneur Rudi Garcia a choisi d’écarter l’attaquant de l’ASSE. Ce dernier rêve toujours de connaître sa première sélection chez les Diables Rouges.

Il ne baisse pas les bras et travaillera dur pour atteindre cet objectif avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026. Surtout que Lucas Stassin estime être pénalisé par le fait d’évoluer en deuxième division avec les Verts.