ASSE : Lucas Stassin au cœur d’une situation confuse

Lucas Stassin, en pleine réussite sportive avec l’ASSE, se retrouve malgré lui au centre d’un imbroglio contractuel. Entre deux agences de représentation qui revendiquent sa gestion, la lumière peine à être faite.

ASSE : Un été agité pour un Lucas Stassin déjà décisif

Le mercato a été mouvementé pour Lucas Stassin. Courtisé par le Paris FC, le Stade Rennais, Al-Hilal ou encore le CSKA Moscou, l’attaquant belge a finalement été retenu par l’ASSE, intransigeante dans les dernières heures du marché. Résultat : le club stéphanois conserve son buteur providentiel, auteur de 4 buts et 1 passe décisive depuis le début de saison.

Ce rendement offensif a permis au joueur de se concentrer pleinement sur le terrain, de quoi laisser penser que le feuilleton était terminé. Pourtant, une autre affaire a pris le relais, loin des pelouses, et elle concerne son entourage contractuel, selon Peuple-Vert.

Deux agences, une seule vérité ?

Il y a deux semaines, l’agence Classico annonçait officiellement l’arrivée de Lucas Stassin dans ses rangs, laissant entendre qu’il mettait fin à sa collaboration avec Libera Sports, son agence historique. Mais cette version a rapidement été contestée. Libera Sports a réagi sur Instagram, pour rétablir la vérité autour du jeune buteur international belge.

« Il semblerait qu’une information infondée soit parue concernant la fin de collaboration avec notre client Lucas Stassin. Malheureusement, il semblerait que le journaliste à la base de cette rumeur n’a pas pris la peine de vérifier cette information car celle-ci est incorrecte. Une communication plus détaillée sera publiée ultérieurement », a clarifié l’agence.

Une déclaration qui laisse entendre que Stassin est toujours sous contrat avec Libera Sports, tout en étant annoncé chez Classico. Hypothèse probable : les deux agences collaboreraient temporairement sur le dossier du joueur. Reste à attendre la mise au point officielle.

Quoi qu’il en soit, Classico devrait avoir son mot à dire lors des prochaines fenêtres de transferts dans le dossier Stassin. Et cela pourrait ne pas réjouir l’ASSE, déjà échaudée par les dossiers Bajic et Amougou, eux aussi pilotés par la même agence.