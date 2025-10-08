ASSE : La bonne nouvelle qui va enflammer tout Saint-Etienne

L’ASSE est bien engagée sur la bonne voie. Alors que la Ligue 2 s’annonce plus serrée que jamais, une étude de Football Meets Data a de quoi réchauffer les cœurs stéphanois. L’AS Saint-Étienne figure toujours parmi les immenses favoris à la montée en Ligue 1.

ASSE : Une Ligue 2 plus disputée que prévu

Le début de saison n’a rien d’un long fleuve tranquille pour les hommes d’Eirik Horneland. Si l’ASSE reste un poids lourd du championnat, elle doit désormais composer avec une concurrence plus féroce que prévu. Pau, Troyes, ou encore Guingamp ne comptent pas jouer les figurants. Chaque week-end, c’est une bataille pour la suprématie du haut de tableau.

Loin d’écraser le championnat comme certains l’espéraient, Saint-Étienne découvre un environnement où tout le monde veut faire tomber le favori. Une situation frustrante pour certains, stimulante pour d’autres. Et les chiffres, eux, viennent redonner le sourire.

Des statistiques vertes d’espoir pour Saint-Etienne

Selon Football Meets Data, l’ASSE conserve 80,8 % de chances de finir dans le top 2 et donc d’accéder directement à la Ligue 1. Ce pourcentage grimpe même à 91,2 % pour une place dans le top 3, synonyme de barrages, et à 97,8 % pour figurer dans le top 5. Autrement dit, les Verts sont quasiment assurés de jouer la montée.

Ces données confirment la solidité du collectif stéphanois et la pertinence du projet mené par Horneland, malgré un début de saison où tout ne fut pas simple. La constance et la discipline semblent être les nouvelles armes de Sainté. Derrière, la meute ne lâche rien. Reims, Troyes ou encore le surprenant Pau FC s’accrochent et rêvent eux aussi d’une place au soleil.

L’ESTAC, notamment, impressionne par son jeu léché et son efficacité. Guingamp et le Red Star complètent ce peloton des ambitieux. Mais à Saint-Étienne, on ne tremble pas. On avance, on construit, et on y croit dur comme fer. Après tout, quand les Verts commencent à sentir l’odeur de la Ligue 1, tout un peuple se remet à vibrer.