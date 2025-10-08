Stade Rennais : Habib Beye, le SRFC dénonce un complot

Accusé de tensions internes avec Habib Beye et fragilisé par des rumeurs insistantes, le Stade Rennais a tenu à réagir fermement après les révélations de Daniel Riolo sur RMC. Le club breton parle de “théories complotistes” et défend son entraîneur, sous pression malgré le soutien de sa direction.

Stade Rennais : Riolo met le feu, le SRFC riposte

Lundi soir, dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a lâché une bombe : selon lui, “Brice Samba et Seko Fofana ne s’entendent pas avec Habib Beye” et auraient “décidé que c’était mort” avec leur coach. Des propos aussitôt démentis par le Stade Rennais, qui n’a pas tardé à faire entendre sa voix. “Des théories complotistes de plus en plus fantaisistes”, a répliqué le service communication du club auprès de RMC Sport. Le club breton se dit “étonné des commentaires sur de supposés propos de certains de nos joueurs”.

Le SRFC balaie ainsi des “rumeurs infondées” visant “des cadres rennais particulièrement irréprochables”. Le journaliste n’a pas épargné non plus la direction rennaise, en évoquant des dissensions internes au sein de la famille Pinault. Riolo a parlé d’un “troisième pôle familial”, composé des “petits-fils à l’école de commerce”, qu’il accuse de vouloir “gérer le club comme sur Football Manager”. Des propos jugés “irrespectueux” en interne.

Habib Beye, sous pression mais soutenu

Le club a répondu avec fermeté : “La famille Pinault pense avoir démontré un investissement sans faille et une passion sur trois générations pour le club.” Une mise au point claire, pour réaffirmer l’unité et la stabilité de la gouvernance rennaise. En toile de fond, c’est bien l’avenir de Habib Beye qui interroge. Le SRFC assure que “le temps est à l’analyse collective et approfondie sur le niveau de performance actuel du club entre toutes les parties”. Autrement dit : pas de décision précipitée.

Le coach rennais, lui, reste sous le feu des critiques. Après trois jours de repos, il retrouvera son groupe jeudi pour préparer la réception d’Auxerre, le 19 octobre. Une trêve internationale sous haute tension à la Piverdière, où le silence du vestiaire en dit souvent plus que les mots.