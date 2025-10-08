OM : Tout est réglé, Frank McCourt finalise une vente !

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, vient de conclure une belle affaire. Il a cédé sa société d’investissement MGG à Generali Investments.

OM : Frank McCourt finalise la vente de MGG Investment

Aucun changement en vue ! La présence de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille perdure. En octobre 2016, le milliardaire rachetait l’OM pour environ 45 millions d’euros. Neuf ans plus tard, il vient de boucler un autre gros deal.

La Provence rapporte que Frank McCourt a cédé sa société d’investissement MGG à Generali Investments. Cette entreprise new-yorkaise est un pilier du crédit privé aux États-Unis. Elle « ère plus de 6,6 milliards de dollars d’actifs », indique la source.

Par cette transaction, Frank McCourt démontre une nouvelle fois son influence dans le domaine des finances internationales. Il concilie ses activités économiques et son engagement dans le monde du sport. Le milliardaire américain a multiplié ces derniers jours ses déplacements entre les États-Unis et la France.

Une position ferme concernant le rachat de l’Olympique de Marseille

Frank McCourt a notamment suivi de près l’évolution de son OM, tant sur le plan sportif qu’administratif. Il continue de réaffirmer son attachement au club et sa volonté de le faire grandir. Son intransigeance sur ce point contredit les rumeurs concernant une vente imminente de l’OM aux Saoudiens.

Cette cession de MGG Investment est certes loin des terrains de football, mais elle prouve que Frank McCourt reste un entrepreneur stratégique. Le propriétaire marseillais entend bien continuer à bâtir son empire dans le monde des affaires et au cœur de l’Olympique de Marseille.