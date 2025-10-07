INFO Mercato : Thiago Motta lâche sa réponse à l’AS Monaco !

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour se séparer d’Adi Hütter, l’AS Monaco aurait approché Thiago Motta. Mais l’ancien joueur du PSG ne serait pas forcément chaud pour reprendre sur service sur la Côte d’Azur.

L’AS Monaco prépare la succession d’Adi Hütter

Le match nul contre l’OGC Nice (2-2) dimanche après-midi semble avoir scellé le sort d’Adi Hütter sur le banc de l’AS Monaco. L’entraîneur autrichien pourrait ne même plus être là au retour de la trêve internationale et le déplacement à Angers le 18 octobre prochain, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1.

Quid de son remplaçant ? Lundi, la piste la plus chaude était Edin Terzic, qui avait qualifié le Borussia Dortmund pour la finale de la Ligue des Champions en 2024 et sans poste depuis juin de cette même année. S’il a été aperçu avec Thiago Scuro, directeur général de l’ASM, le technicien germano-croate ne devrait pas rejoindre la Principauté pour autant.

Et selon les informations de Fabrizio Romano, le club monégasque aurait également approché Sergio Conceiçao, bien connu en Ligue 1 après son passage au FC Nantes. Cependant le coach portugais serait pressenti à Al-Ittihad, en Arabie saoudite, pour remplacer Laurent Blanc.

En difficultés pour trouver un successeur à Hütter, dont le licenciement devrait avoir lieu dans les prochaines 48 heures, les dirigeants de l’AS Monaco continuent à explorer d’autres pistes ce mardi. Dans cette optique, le profil de Thiago Motta serait étudié sur le Rocher.

D’après Tuttosport, le club de la Principauté aurait contacté l’ancien milieu de terrain du Paris SG ces derniers jours. Libre de tout engagement depuis son limogeage de la Juventus Turin en mars dernier, l’homme de 43 ans ne serait pas particulièrement emballé par cette option.

Thiago Motta refuse l’offre de l’AS Monaco

À en croire le média Tuttosport, la direction de l’AS Monaco aurait effectivement placé le nom de Thiago Motta tout en haut de sa short-list pour remplacer Adi Hütter. Seulement, contacté pour le poste, l’ancien entraîneur de Bologne FC ne serait pas forcément très chaud à l’idée de prendre en mains l’effectif de l’AS Monaco à cet instant de sa carrière.

Sans club pour le moment, Thiago Motta privilégierait en priorité un club de Serie A, même si son rêve est de s’asseoir un jour sur le banc du Paris Saint-Germain. Désormais, il ne resterait plus que deux options à Monaco pour nommer son nouvel entraîneur : les deux anciens du Borussia Dortmund que sont Edin Terzic et Marco Rose.