Mercato OM : Benatia traque un latéral droit espagnol !

À l’approche du mercato hivernal, la direction de l’OM continue de prospecter en Espagne. Medhi Benatia s’est même lancé aux trousses du latéral droit de Celta Viga, Oscar Mingueza.

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille risque d’être animé. La direction phocéenne semble même avoir une priorité pour cette fenêtre de transfert : le renforcement de son entrejeu. C’est dans ce sens que les noms de Himad Abdelli, Dani Ceballos ou encore Ismael Saibari circulent avec insistance à l’OM.

Mais les dirigeants phocéens travaillent aussi sur le renforcement d’un autre secteur de jeu : le poste de latéral droit. L’idée principale est de concurrencer ou épauler Amir Murillo, le titulaire à ce poste. Et pour ce faire, le direction sportif de l’OM, Medhi Benatia, a déjà une cible dans le collimateur.

Mundo Deportivo le confirme, les Marseillais sont sur les traces d’Oscar Mingueza. Le défenseur espagnol multiplie de solides prestations avec le Celta Viga avec 14 rencontres disputées cette saison. Ses performances et sa polyvalence sont très appréciées par Roberto De Zerbi. Medhi Benatia ambitionne de le recruter au plus vite.

Une piste de longue date pour Marseille

Noyons que Oscar Mingueza est un cible de longue date pour l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia et son équipe avaient même tenté de le recruter lors du dernier mercato. Cette tentative manquée n’a pas refroidi leurs ardeurs. Surtout le joueur de 26 ans arrive au terme de son contrat en juin prochain avec Celta Vigo.

Si sa situation contractuelle reste intacte, il quittera gratuitement le club espagnol au terme de la saison. L’idée de le recruter gratuitement est donc une aubaine pour l’OM. Reste à savoir si cet intéressant phocéen sera concluant. D’autres clubs, tels que Leipzig, Newcastle, Aston Villa et West Ham, sont aussi en embuscade.

