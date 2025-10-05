L’OL se saborde face à Toulouse, Moussa Niakhaté explose !

Dans un match maîtrisé de bout en bout, l’OL n’a pas réussi à faire le break face à Toulouse FC. Et logiquement, le scénario a tourné en faveur des Violets qui ont égalisé puis pris l’avantage en fin de match.

L’OL craque en fin de match face à Toulouse

Surpris à domicile par Toulouse dans les derniers instants du match, l’Olympique Lyonnais a perdu trois points qui lui tendaient les bras. La série d’invincibilité et de matchs sans prendre de but se termine ainsi brutalement, alors que les hommes de Paulo Fonseca pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score contre le Toulouse FC.

À la suite d’un magnifique mouvement collectif, Martin Satriano est lancé dans le couloir droit. L’attaquant uruguayen pousse son effort puis déploie, de son pied droit, un centre enroulé vers Malick Fofana. Au premier poteau, l’ailier belge reprend le cuir en première intention, d’une frappe croisée et rasante de l’intérieur du pied droit. Sa tentative ne laisse aucune chance à Guillaume Restes, battu sur sa droite (24e).

Par la suite, les joueurs de l’OL sont tombés un peu trop dans la gestion, peut-être en supposant que leur défense ferait le travail pour encore une fois encore garder le score (1-0) jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. À la suite d’une perte de balle lyonnaise, Emersonn entre dans la surface lyonnaise, côté gauche, et tente un centre du pied gauche. Le ballon est dévié par le tacle de Clinton Mata, prend de la hauteur et lobe le malheureux Dominik Greif (87e).

Et les viseurs arrachent la victoire en toute fin de match. Sur un corner côté gauche pour le Toulouse FC, botté du pied droit par Alexis Vossah, Emersonn s’élève plus haut que tout le monde et place une tête surpuissante. Sa tentative est gagnante et termine dans les filets lyonnais (90e+6). Une défaite frustrante pour l’OL et Moussa Niakhaté, qui a laissé exploser sa rage à l’issue de la rencontre.

Moussa Niakhaté fracasse une porte dans les vestiaires

Fautif sur le deuxième but toulousain inscrit face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche, entraînant la défaite des Lyonnais (1-2), le défenseur central Moussa Niakhaté est apparu très énervé après la rencontre, et a même frappé dans une porte, signe de son agacement. Au micro de Ligue 1+, le défenseur central de 29 ans notamment déclaré : « je suis un peu K.-O. debout, je ne vais pas vous mentir, j’ai encore un peu de mal à comprendre ce qu’il s’est passé sur la fin de match. »

Très énervé, l’international a avoué avoir fracassé une porte avec un coup de poing. « Quand tu ne te mets pas à l’abri face à une belle équipe de Toulouse, c’est ce qu’il se passe… On a été un peu suffisants sur la deuxième mi-temps. C’est ça qui me fait mal (…)

Mes doigts (Ndlr, trois doigts de sa main droite sont bandés) ? C’est de l’énervement quand je suis arrivé au vestiaire. C’est un truc bête, stupide, que je n’ai pas à faire, j’ai mis un coup de poing dans la porte et je me suis ouvert. Ce n’est rien de grave, mais c’est très stupide surtout », a expliqué Moussa Niakhaté.