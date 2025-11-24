Après avoir obtenu le feu vert de la DNCG sans la moindre réserve, le PSG pourrait frapper un gros coup en 2026 pour renforcer son effectif. Et Luis Enrique serait finalement prêt à accueillir Victor Osimhen, attaquant de Galatasaray, dans la capitale.

Mercato PSG : Luis Enrique a changé d’avis pour Victor Osimhen

Au cours des différents mercatos passés, plusieurs attaquants ont été associés au Paris Saint-Germain, notamment Victor Osimhen. L’international nigérian voulait absolument signer avec les Rouge et Bleu, mais Luis Enrique a catégoriquement refusé qu’il vienne.

« Osimhen, je peux te dire qu’il n’attendait qu’une chose, c’est de réserver le jet pour venir. Je connais peu de joueurs, qui voulaient autant signer que Victor Osimhen. Il ne voulait que le Paris SG. Je peux te garantir qu’il se voyait bien à Paris. Osimhen aimait beaucoup cette perspective-là. Il avait une bonne relation aussi avec Luis Campos, mais Luis Enrique lui a vite fait comprendre que s’il venait, il ne rentrerait pas dans le système », a récemment expliqué le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport dans un podcast pour le média Canal-Supporters.

Satisfait de son secteur offensif, surtout après la signature de Khvicha Kvaratskhelia, l’entraîneur espagnol aurait freiné les ardeurs de son conseiller sportif sur la possible arrivée de l’ancien buteur du Napoli. Sauf qu’aux dernières nouvelles, l’entraîneur parisien aurait changé d’avis.

En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, les performances de plus en plus décevantes de Gonçalo Ramos auraient convaincu Luis Enrique sur la nécessité de recruter un avant-centre de classe mondiale. Et le Paris SG aurait ainsi rouvert le dossier Osimhen avec l’aval de son coach, désormais ouvert à l’arrivée du natif de Lagos. Mais il va falloir se montrer très généreux pour arracher le Ballon d’Or 2023 à Galatasaray.

Le Paris SG prêt à une folie pour Victor Osimhen ?

L’Insider turc assure que le PSG s’est positionné de manière concrète pour faire venir Victor Osimhen lors du prochain mercato estival, en cas de départ de Gonçalo Ramos. Toujours selon la même source, les dirigeants de Galatasaray n’auraient aucune envie de se séparer de leur serial buteur cet hiver, mais pourraient se laisser convaincre par un gros chèque à l’issue de la saison en cours, surtout si le principal concerné émet le souhait de changer d’air.

De son côté, le média espagnol Fichajes rapporte que le FC Barcelone serait également sur les traces de Victor Osimhen pour prendre la succession de Robert Lewandowski, en fin de contrat en juin prochain et pour qui une prolongation n’est pas à l’ordre du jour. Cependant, Galatasaray ne veut pas brader son avant-centre de 26 ans, et s’attend à pas moins de 150 millions d’euros pour le laisser partir. Le Paris SG sait donc ce qui l’attend dans ce dossier.

Après Kvaratskhelia, le PSG prépare l’arrivée de Victor Osimhen