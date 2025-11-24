OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise au milieu, la compo

L’OM joue gros ce mardi soir face à Newcastle en Ligue des champions. Découvrez la composition attendue de Roberto De Zerbi pour ce choc, avec un changement au milieu de terrain.

OM : De Zerbi prépare du lourd contre Newcastle

Relancer la machine européenne. Telle est la mission de l’Olympique de Marseille ce mardi soir face à Newcastle. Les Olympiens ont concédé trois défaites et une victoire dans cette compétition. Ils sont 25es au classement, synonyme de l’élimination. Roberto De Zerbi et ses hommes n’ont donc plus le choix.

Ils devront battre les Magpies en vue de conserver une chance de qualification pur le prochain tour. L’entraîneur de l’OM en a bien conscience. Même s’il refuse de mettre la pression sur ses troupes. « Je ne pense pas que ce sera un match décisif. On a la preuve avec la saison dernière que ce n’est jamais fini », a-t-il déclaré devant la presse.

De Zerbi a pleinement confiance en son équipe pour venir à bout du club anglais. Il devra cependant se présenter avec un effectif décimé par des blessures. Nayef Aguerd et Facundo Medina sont forfaits. Ces absences poussent l’Italien à reconduire le même onze que celui qui a étrillé l’OGC Nice (5-1) samedi dernier, avec un précieux retour au milieu.

Geronimo Rulli et Pierre-Emile Hojbjerg alignés

Geronimo Rulli sera logiquement dans les buts. Il sera protégé par Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard dans l’axe de la défense. Timothy Weah et Emerson animeront les couloirs droit et gauche de l’OM.

Arthur Vermeeren et Angel Gomes seront a priori alignés dans l’entrejeu, accompagné de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois était mis au repos lors du déplacement à Nice. IL devrait donc démarrer ce choc contre Newcastle en remplacement de Geoffrey Kondogbia.

Le secteur offensif ne connaitra pas de modification majeur. De Zerbi devrait une nouvelle fois s’appuyer sur Mason Greenwood, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang pour écœurer la défense adverse.

Le onze de départ probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Pavard, Balerdi, Emerson

Milieux : Höjbjerg, Vermeeren, Gomes

Attaquants : Greenwood, Paixão et Aubameyang

