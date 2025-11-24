Mercato OL : Un proche de Pierre Sage quite Lyon

Un rescapé du staff technique de Pierre Sage a quitté l’OL, ce lundi 24 novembre 2025, comme indiqué dans un communiqué officiel du club rhodanien.

Mercato : Arrivé à l’OL grâce à Sage, Damien Della Santa part

Arrivé à l’OL en janvier 2024, à la demande de Pierre Sage, Damien Della Santa était resté au club après le limogeage de ce dernier, en janvier 2025. Précédemment adjoint du technicien français, le Franco-Portugais avait perdu sa place dans le staff de Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur.

Ecarté par le Portugais, Damien Della Santa a finalement trouvé un arrangement avec la direction de l’Olympqiue Lyonnais pour partir. À six mois donc de la fin de son contrat, il quitte Lyon. Son départ est annoncé officiellement par le club de la capitale des Gaules.

À voir

OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise au milieu, la compo

Lisez aussi : Mercato OL : Alonso acte le départ de Endrick après Elche

« L’Olympique Lyonnais annonce le départ de Damien Della Santa, entraîneur adjoint du groupe professionnel. Le club tient à le remercier sincèrement pour son professionnalisme, son investissement quotidien et la qualité de son engagement aux côtés du staff et des joueurs. L’OL souhaite à Damien Della Santa pleine réussite pour la suite de sa carrière », a informé Lyon.

Le travail du coach spécialiste des coups de pied arrêtés a été salué ensuite par la direction lyonnaise : « L’OL souligne la contribution de Damien Della Santa aux objectifs sportifs du club durant son passage à Lyon. La transition au sein du staff technique est d’ores et déjà engagée afin d’assurer la continuité du travail ».

Lire aussi sur l’OL :

OL Mercato : Un transfert déjà conclu par Lyon avant janvier

À voir

Mercato OL : Alonso acte le départ de Endrick après Elche

Mercato OL : Les priorités hivernales de Fonseca dévoilées !

Mercato OL : C’est bouclé à 99% ! officialisation imminente