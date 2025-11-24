Mercato OL : Alonso acte le départ de Endrick après Elche

Xabi Alonso a envoyé un message fort à Endrick, dimanche, lors du match nul concédé par le Real Madrid à Elche. Le coach ne compte pas du tout sur ses services et acte ainsi son départ cet hiver.

Elche-Real : Endrick encore laissé sur le banc, son départ se confirme

Endrick était bel été bien sur la feuille de match du Real Madrid, face à Elche CF, lors de la 13e journée du championnat. Mais il est encore resté sur le banc de touche. Les Merengues ont été menées à deux reprises, avant de se contenter du match nul (2-2). Ils ont même été sauvés par les arrêts décisifs de Thibaut Courtois.

Malgré le manque de réussite de Kylian Mbappé, Rodrygo ou encore Arda Güler, Xabi Alonso n’a pas du tout pensé à faire entrer la pépite brésilienne. Entrés en deuxième période,Vinicius Junior, Gonzalo Garcia et Brahim Diaz ont aussi manqué d’inspiration. Ils n’ont pas pu offrir la victoire au Real Madrid, qui voit ainsi le FC Barcelone, son dauphin, revenir à seulement un point.

À voir

Coup de tonnerre au PSG : Luis Enrique dit « OUI » à Osimhen

Lisez aussi : OL Mercato : Un transfert déjà conclu par Lyon avant janvier

En laissant encore Endrick sur le banc, l’entraîneur de « La Maison Blanche » confirme qu’il ne compte pas sur ce dernier, dont le prêt à l’OL est dans les tuyaux. Le jeune avant-centre devrait déjà faire ses valises pour rejoindre Lyon, car il est parti pour ne pas jouer avec Xabi Alonso, même dans les moments de doute des titulaires habituels. Pour le site pro-Madrid Defensa Central, « Endrick rejoindra l’Olympique Lyonnais, sauf imprévu ».

Gestion incompréhensible d’Endrick par Xabi Alonso !

Contrairement au technicien espagnol, la direction du Real Madrid croit au talent du Brésilien de 19 ans. Elle n’a donc pas l’intention de le transférer définitivement à l’Olympique Lyonnais. « Certains membres du club ne comprennent pas la gestion d’Endrick par Xabi Alonso. Des sources fiables soulignent toutefois que le club continue de croire aux capacités de l’attaquant. Il sera prêté et devrait revenir au club », assure le média spécialisé.

Il faut rappeler que l’International Brésilien (14 sélections) n’a joué que 11 minutes cette saison, face au FC Valence, en sortant du banc de touche, lors de la 11e journée de Liga.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Les priorités hivernales de Fonseca dévoilées !

À voir

OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise au milieu, la compo

Mercato OL : C’est bouclé à 99% ! officialisation imminente

INFO Mercato : L’OL annonce une signature prometteuse !