France, PSG  : Deschamps justifie l’absence de Zaïre-Emery !

En difficulté au PSG depuis des mois, Warren Zaïre-Emery a été rétrogradé en équipe de France. Pour cette trêve internationale, le milieu de terrain de 19 ans a été convoqué chez les Espoirs. Didier Deschamps a justifié cette décision.

Deschamps : « Zaïre-Emery est un cas un peu particulier »

Révélé aux yeux de l’Europe lors de la saison 2023-2024, Warren Zaïre-Emery, propulsé jusque chez les Bleus, peine aujourd’hui à retrouver son éclat. Symbole de ce léger coup d’arrêt, le joueur du Paris Saint-Germain a perdu sa place en équipe de France et n’a pas été convoqué lors des rassemblements de septembre et d’octobre.

En revanche, le protégé de Luis Enrique effectuera son retour avec les Espoirs de Gérald Baticle pour disputer l’Euro Espoirs 2027. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps est revenu sur l’absence du numéro 33 parisien chez les A.

« Je n’ai pas échangé directement avec Warren Zaïre-Emery. Mais avec Gérald (Baticle), on discute énormément, comme c’est toujours le cas avec le sélectionneur des Espoirs, car c’est une passerelle importante. De mon côté, pour avoir des éléments aussi, car ils ont eu les joueurs. Là, le cas de Warren est un peu particulier, car il a certaines présences avec nous, il était venu régulièrement sans jouer énormément.

Gérald a dû vous le dire, il a eu une discussion avec Warren. Ce n’est pas pour forcer le joueur. Mais à partir du moment, où Warren est ouvert, et je n’avais aucun doute à ce sujet, et que ça lui fait plaisir, Gérald l’a convoqué dans sa liste », a expliqué le sélectionneur bayonnais, Didier Deschamps. De son côté, le Titi semble s’être fait une raison concernant sa situation.