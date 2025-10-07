Mercato PSG: Zaire-Emery fait une annonce-choc sur son futur

Selon les médias étrangers, le PSG serait désormais ouvert à un transfert de Warren Zaïre-Emery en 2026. En difficulté depuis des mois, le jeune milieu de terrain ne compte toutefois pas plier ses bagages.

Mercato : Le PSG ne compte pas lâcher Zaïre-Emery

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Warren Zaïre-Emery pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain au prochain mercato de 2026. Selon le média espagnol Defensa Central, les représentants du joueur de 19 ans l’auraient proposé à plusieurs autres grands clubs européens comme le Real Madrid, Arsenal, Manchester City et le Bayern Munich.

De son côté, le site Fichajes assure que Florentino Pérez songerait sérieusement à recruter Zaïre-Emery en cas d’échec de la piste menant à Rodri, le maître à jouer de Manchester City. Pour laisser partir le natif de Montreuil, le Champion de France en titre attendrait au moins 80 millions d’euros. Sauf que le journaliste Giovanni Castaldi de la Chaîne L’Équipe et de Ligue 1+ rapporte que Warren Zaïre-Emery ne bougera pas de Paris dans les mois à venir. Une tendance confirmée par le principal concerné.

Zaïre-Emery : « Je suis très bien à Paris »

Pourtant très prometteur, Warren Zaïre-Emery joue moins cette saison et certaines rumeurs l’envoient déjà loin du PSG l’été prochain. Le journaliste Mark Brus du tabloïd Daily Briefing rapporte que les Gunners font bel et bien partie d’un petit groupe de clubs de haut niveau intéressés par le protégé de Luis Enrique.

Cependant, en dépit des difficultés rencontrées ces derniers mois, le jeune international français ne pense pas à quitter son club formateur. De passage en conférence de presse ce mardi avec l’équipe de France Espoirs, le numéro 33 du PSG a fortement démenti d’éventuelles envies d’ailleurs.

« Je suis très bien à Paris. On a une bonne équipe, un bon coach, les meilleures conditions pour performer », a déclaré le partenaire de Désiré Doué avant d’évoquer le soutien de Luis Enrique et ses coéquipiers dans ces moments difficiles.

« J’ai parlé avec le coach, avec mes coéquipiers. Ça passe par des mots, par des gestes… Les dirigeants aussi me poussent, mes agents sont derrière moi. Ça fait plaisir de voir que les gens te soutiennent. C’est ce dont j’ai besoin », a ajouté Warren Zaïre-Emery.