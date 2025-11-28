OL : Une campagne exceptionnelle en Ligue Europa

L’OL fait l’une des meilleures campagnes de son histoire en coupe d’Europe. À l’issue de la 5e journée de la phase de Ligue de l’Europa League, Lyon a pris la tête du classement.

Ligue Europa : L’OL prend la tête, avec des statistiques impressionnantes

L’OL est le nouveau leader de la Ligue Europa, grâce sa précieuse victoire (6-0) sur le Maccabi Tel-Aviv (Israël). L’équipe de Paulo Fonseca compte certes le même nombre de points que FC Midtjylland et Aston Villa, mais elle devance les clubs danois et anglais grâce à sa différence de buts. Plus concrètement, l’Olympique Lyonnais a marqué 11 buts et n’en a concédé que 2 en 5 matchs.

En effet, le club rhodanien fait un parcours historique en Ligue Europa. Il a enregistré 4 victoires et seulement une défaite à Séville face au Betis. Mieux, les Gones ont décroché deux de leurs succès à l’extérieur, contre le FC Utrecht (1-0) et évidemment le Maccabi. Ils se sont aussi imposés au Groupama Stadium, sans concéder de but, face au RB Salzbourg (2-0) et le FC Bale (2-0).

À voir

PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique !

Lisez aussi : OL : Fonseca revient, deux responsables de Lyon suspendus

Lyon a même franchi la barre symbolique de 500 buts en coupe d’Europe (504 précisément), lors de sa victoire contre le club israélien. Auteur d’un triplé, le premier de sa carrière, Corentin Tolisso est aussi entré dans l’histoire du club à travers cette campagne européenne 2025-2026.

L’Olympique Lyonnais vers un exploit retentissant !

L’OL est même bien parti pour écrire une belle page de l’histoire du club rhodanien, a l’issue des trois derniers matchs de la phase de Ligue. Il doit affronter le club néerlandais Go Ahead Eagles (27e) et le PAOK Salonique (17e) à Lyon. Entre ces deux matchs, l’équipe de Paulo Fonseca se déplacera en Suisse sur le terrain des Young Boys Berne (26e).

Au regard des rangs de ces adversaires, il y a pas fort à parier que l’Olympique Lyonnais peut finir dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale. Ce qui serait presque un exploit pour l’équipe de Lyon, qui n’a pas pu se renforcer comme elle le souhaitait, à cause des restrictions de la DNCG.

Lire aussi sur l’OL :

OL Mercato : Revirement au Real Madrid pour Endrick ?

À voir

Mercato : L’OM en rêve, le plan pour Griezmann dévoilé !

OL : 2 défenseurs et 2 attaquants absents contre le Maccabi

L’OL encore secoué par le litige Botafogo-Eagle Football