Bombe ! Le PSG tout proche de l’exploit avec Ibrahima Konaté

À la recherche d’une pointure au poste de défenseur central pour garantir l’après-Marquinhos, le PSG pourrait frapper le gros coup Ibrahima Konaté en 2026. La voie se dégage pour le joueur de Liverpool. Explications.

Mercato PSG : Le Real Madrid lâche l’affaire pour Ibrahima Konaté

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté est encore loin d’une prolongation avec Liverpool. Durant plusieurs mois, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont été annoncés comme les destinations les plus sérieuses pour l’international français de 26 ans. Mais aux dernières nouvelles, les Merengues auraient finalement lâché l’affaire.

En effet, selon les dernières informations du tabloïd The Athletic, le club espagnol aurait décidé de ne pas recruter Konaté en 2026. Selon la publication britannique, le Real Madrid aurait informé Liverpool qu’il ne donnera pas suite au transfert d’Ibrahima Konaté en 2026.

Après avoir longtemps considéré Konaté comme une cible prioritaire, le transfert serait désormais abandonné. De son côté, Konaté serait toujours en discussion avec Liverpool concernant un nouveau contrat. Une proposition serait sur la table, mais aucune décision définitive n’aurait encore été prise. Une aubaine pour le Paris SG ?

Le PSG en pole position pour signer Konaté ?

Avec le retrait du Real Madrid, le PSG apparaît à l’instant T comme le seul club dans la course pour la signature de l’ancien défenseur du RB Leipzig. Récemment, diverses sources étrangères ont laissé entendre que les Reds pourraient se contraindre à laisser partir le natif de Paris dès cet hiver contre un chèque de 30 millions d’euros.

Refusant de le voir s’en aller gratuitement l’été prochain, Liverpool pourrait accepter de vendre Ibrahima Konaté dès le mercato de janvier 2026. Reste maintenant à voir si Luis Campos et Luis Enrique accepteront de bouger dans ce dossier cet hiver pour recruter à un poste, où le Paris SG est déjà bien fourni. Affaire à suivre…

