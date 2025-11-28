Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jérémy Jacquet !

À l’approche du mercato hivernal, le jeune crack du Stade Rennais, Jérémy Jacquet croule sous les offres. Un cador de Premier League veut passer à l’attaque.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet vers la Premier League ?

Jérémy Jacquet monte en puissance au Stade Rennais. Depuis le début de la saison, il s’impose et est devenu un cadre de l’équipe. Le technicien du SRFC, Habib Beye lui fait confiance et le jeune crack montre de très belles qualités. Il attire désormais les cadors anglais. Informés de son prix, ils seraient prêts à le déloger lors du prochain mercato hivernal.

La saison dernière, Jacquet avait été repéré. Cette année, il explose, il rassure. Titulaire solide dans l’axe, il devient un point d’appui essentiel. Si Rennes occupe aujourd’hui la 6e place en Ligue 1, c’est aussi grâce à ses performances, régulières et propres. Son nom circule, souvent, du côté des grands clubs de Premier League. Et le mouvement s’accélère.

Selon Caught Offside, Manchester United a totalement craqué pour le profil du jeune défenseur français. Le Stade Rennais n’est pas vendeur mais le média britannique a indiqué que les pensionnaires du Roazhon Park ont fixé la barre entre 30 et 40 millions d’euros. D’autres cadors européens suivent également la situation de Jérémy Jacquet. Arsenal se positionne. Chelsea, Tottenham, Crystal Palace et même le RB Leipzig sont tous chauds pour s’attacher les services du crack rennais.

