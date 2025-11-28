Mercato : L’OM en rêve, le plan pour Griezmann dévoilé !

La possible signature d’Antoine Griezmann à l’OM est relancée. Des voix s’élèvent pour son transfert, en lui promet un accueil exceptionnel en Ligue 1.

Mercato OM : Un court contrat pour Antoine Griezmann

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille continue de faire rêver ses supporters. L’idée de recruter un autre champion du monde 2018 prend même de l’ampleur dans la cité phocéenne. En plus de N’Golo Kanté, le nom d’Antoine Griezmann revient avec insistance.

Il faut dire que l’attaquant français de l’Atlético Madrid a régulièrement affiché son affection pour l’OM. Suffisant pour le voir débarquer au Vélodrome ? Certains observateurs militent déjà pour son arrivée. À commencer par le journaliste Romain Haering qui a récemment évoqué « un an et demi de contrat » pour Antoine Griezmann à l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Transfert à Marseille, Griezmann évoque un rêve

À voir

Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jérémy Jacquet !

Le timing pourrait être opportun, sachant que le buteur de 34 ans connait une saison mitigée chez les Colchoneros. La perspective de relever un bref défi à l’OM avant son départ en MLS pourrait le séduire. Haering estime en tous cas que Griezmann est « typiquement l’attaquant qu’il faudrait » aux Olympiens.

Un accueil formidable partout en France

De plus, une arrivée d’Antoine Griezmann en Ligue 1 lui garantirait un accueil exceptionnel. Ce fut le cas d’autres champions du monde 2018 qui ont rejoint le championnat français cet été. Pierre Ménès a d’ailleurs commenté l’accueil chaleureux réservé à Paul Pogba avant de faire un clin d’œil à Grizou.

« Cet accueil montre que les gens sont friands de revoir d’anciens champions du monde. J’imagine que si Griezmann revenait faire une dernière pige en France. Son accueil serait formidable partout où il irait », a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube.

Reste à savoir si cet appel du pied portera ses fruits. Pour le moment, le Mâconnais ne semble pas pressé de quitter l’Atlético Madrid. Il a récemment expliqué qu’il se sentait « très bien ici ». Même si la MLS reste son « objectif » prioritaire pour la suite de sa carrière.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Marseille dans le dur, négociations annoncées pour un buteur

À voir

PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique !

Grosse surprise à l’OM : Roberto De Zerbi dévoile tout !

OM Mercato : Un milieu du Real Madrid espéré à Marseille