Stade Rennais : Habib Beye prépare une surprise à Metz !

Le Stade Rennais se prépare pour laminer le FC Metz et ramener les trois points à la maison. Le tacticien du SRFC, Habib Beye réserve une surprise de taille aux Grenats.

FC Metz vs Stade Rennais : Une pépite dans le groupe du SRFC

Le Stade Rennais attend de pied ferme le FC Metz ce vendredi 28 novembre pour la 14e journée de Ligue 1. Les Rennais visent une nouvelle victoire pour terminer ce mois de novembre en beauté. Après une période difficile, le club breton a pu stopper l’hémorragie. Le vestiaire est désormais soudé et tout évolue ces dernières semaines. Contre les Grenats, le technicien du Stade Rennais, Habib Beye va lancer une pépite.

Elias Legendre, jeune attaquant de 17 ans, est retenu. Il revient d’une longue suspension et passe devant Lucas Rosier dans la hiérarchie. Habib Beye détecte les jeunes talents. Après Nordan Mukiele et Lucas Rosier, déjà vus en Ligue 1, il convoque pour la première fois Elias Legendre-Quinonez, Franco-Équatorien de 17 ans.

Selon Ouest-France, Legendre prendra la place de Rosier dans le déplacement en Moselle. Le jeune crack a déjà brillé avec la N3 en début de saison. On l’a vu également en Coupe Gambardella l’an dernier, une compétition qu’il disputera encore. Mais il a reçu un coup dur : huit matches de suspension après une altercation lors d’un match à Cesson. Il ne peut pas encore rejouer en N3, mais il est éligible pour les autres catégories. Il s’entraîne très souvent avec le groupe professionnel.

