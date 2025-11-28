INFO OM : Une nouvelle arrivée officialisée à Marseille !

Vingt-quatre heures avant la réception de Toulouse en Championnat, l’OM et sa direction ont officialisée une arrivée tant attendue par les supporters. Son quatrième maillot a été dévoilé.

L’OM présente son quatrième maillot

L’Olympique de Marseille continue de faire vibrer ses supporters, non seulement sur le terrain mais aussi en matière de style. Après la victoire contre Newcastle (2-1) en Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi se concentrent sur le championnat. Ils tenteront de battre Toulouse ce samedi soir à domicile et mettre la pression sur le leader parisien.

Lire aussi : OM : Marseille dans le dur, négociations annoncées pour un buteur

En attendant, l’actualité OM est marquée par une officialisation. Le quatrième maillot est désormais disponible en édition limitée. Cette tunique est conçue par l’équipementier Puma et se distingue par sa couleur dorée. Il s’agit d’un vibrant hommage à Notre-Dame de la Garde, véritable monument de la ville. Cette annonce coïncide d’ailleurs avec la réouverture imminente du monument historique après des mois de travaux.

Une tunique dorée, où chaque symbole a été travaillé

Le design du maillot est particulièrement riche. Il arbore un motif détaillé illustrant les lieux emblématiques qui racontent l’histoire de Marseille, tels que le Vieux Port, la Corniche Kennedy et le Château d’If. Ce maillot est « déjà iconique » selon le communiqué qui explique que « chaque symbole a été travaillé avec précision pour refléter les quartiers et les histoires qui façonnent la ville ».

𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞.

Notre nouveau maillot d’exception. Pour notre ville, pour notre club.

En hommage à la Bonne Mère qui brille de nouveau et à tous les monuments qui font l’âme de Marseille.



🛍️ Nouveau maillot disponible dès demain 9H sur… pic.twitter.com/uef9hf5klA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 28, 2025

Ce maillot sera porté par l’équipe de De Zerbi ce samedi soir, lors du choc OM-Toulouse FC. Tandis que les Marseillaises l’arboreront à leur tour le 5 décembre pour le Classique face au Paris Saint-Germain.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : L’OM en rêve, le plan pour Griezmann dévoilé !

À voir

Bombe ! Le PSG tout proche de l’exploit avec Ibrahima Konaté

Grosse surprise à l’OM : Roberto De Zerbi dévoile tout !

OM Mercato : Un milieu du Real Madrid espéré à Marseille