PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique !

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique enregistre une bonne nouvelle. Un cadre blessé va faire son retour dans quelques semaines.

PSG : Un cadre bientôt de retour

Le technicien du PSG, Luis Enrique va bientôt compter sur le retour d’un cadre. Touché gravement à la cheville, Achraf Hakimi récupère. Ce jeudi, le latéral droit a retrouvé le centre d’entraînement du PSG. C’est un bon signe. Le Lion de l’Atlas montre une vraie progression.

Sa blessure remonte au 4 novembre. Ce soir-là, à Munich, lors de la défaite du PSG contre le Bayern (1-2), Luis Diaz le percute violemment par derrière. Tacle sec et Hakimi s’effondre. Il était obligé de céder sa place. Les examens médicaux confirment une entorse sévère. Dès alors, il part se soigner entre l’Espagne et le Maroc. Rééducation, repos, puis de nouveau traitement. Le tout entrecoupé par un moment important : la Cérémonie des CAF Awards.

À voir

ASSE : CdF, des consignes fermes contre Ecotay-Moingt

Après une saison fructueuse, Hakimi récupère son Ballon d’Or Africain en chaussure orthopédique, appuyé sur une trottinette médicale pour éviter de poser le pied au sol. Le lendemain, à Rabat, il reprend déjà ses exercices. Sa dernière apparition publique date du 26 novembre, dans les couloirs du Parc des Princes, venu voir PSG–Tottenham (5-3).

Lire aussi : PSG Mercato : Achraf Hakimi désavoue son agent pour le Real

Trois semaines après sa blessure, et juste après cette cinquième journée de C1, Hakimi fait son retour au Campus PSG. Le club publie d’ailleurs des images : on voit le joueur travailler en salle, concentré, sans fouler la pelouse. Dans quelques semaines, il pourra retoucher le ballon. C’est une très bonne nouvelle pour Luis Enrique. Le coach parisien compte beaucoup sur le Marocain.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Le plan surprenant du Paris SG dévoilé

À voir

Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jérémy Jacquet !

Champions League : Kimmich taille Arsenal et flatte le PSG !

Mercato PSG: Revirement à 360° pour l’avenir de Marquinhos