Mercato PSG : Ça s’accélère pour Ibrahima Konaté, une offre va tomber

Le PSG fait de Ibrahima Konaté l’une de ses priorités du mercato pour renforcer sa défense centrale. Une arrivée qui se prépare pour l’été 2026 mais tout pourrait se compliquer pour celui qui arrive en fin de contrat à Liverpool, avec l’entrée en jeu du Bayern Munich, prêt à frapper fort.

Mercato PSG : Le Paris SG garde un œil sur la situation de Ibrahima Konaté

Le PSG, longtemps tourné vers l’international XXL, semble désormais recentrer sa stratégie sur les talents français, et si possible franciliens. Autant dire que Ibrahima Konaté coche toutes les cases : puissance, expérience au très haut niveau, et un ADN parisien qui ne demande qu’à vibrer de nouveau au Parc des Princes.

Libre en juin 2026, le défenseur de 26 ans représente une occasion en or. Le Paris Saint-Germain rêve d’un coup flamboyant à 0 €, celui qui envoie un signal fort : la capitale veut récupérer ses joyaux. Les discussions existent, timides encore, mais l’intérêt parisien est bien réel. Et une offre serait en préparation.

Le Bayern accélère, la concurrence s’organise

Mais rien ne sera simple. Le Bayern Munich, jamais en retard lorsqu’il s’agit de se renforcer derrière, a déjà noué des contacts avec l’entourage du joueur. Le géant bavarois veut aller vite et pourrait dégainer une proposition dans les prochains jours.

Et ce n’est pas tout : la Juventus, attentive, et le Real Madrid, toujours aux aguets lorsqu’un défenseur majeur peut devenir libre, surveillent ce dossier brûlant. Le Paris SG devra donc jouer serré, convaincre fort et agir vite. Le sprint est lancé. Paris espère franchir la ligne en premier.

