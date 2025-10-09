Alerte à l’ASSE : L’AS Rome se signale pour Lucas Stassin !

L’ASSE fait face à une nouvelle alerte autour de Lucas Stassin. L’attaquant belge rêve de rejoindre un championnat plus élevé. L’AS Rome est prête à lui offrir cette chance dès cet hiver.

Mercato ASSE : Lucas Stassin dans le viseur de l’AS Rome

Lucas Stassin désire ardemment disputer la Coupe du monde avec la Belgique. Ce rêve pourrait le mener loin de l’AS Saint-Étienne dès le mercato d’hiver. L’attaquant belge de 20 ans ne cache plus ses craintes.

Évoluer en deuxième division risque de torpiller ses chances de participer au Mondial 2026. Sachant qu’il n’a pas été convoqué chez les Diables Rouges durant cette trêve d’octobre en dépit de la blessure de Romelu Lukaku. Lucas Stassin n’a pas caché sa frustration face à ce choix.

Le jeune buteur apprécie sincèrement l’ASSE. Toutefois, son ambition le pousse naturellement vers un championnat de premier plan. Ses intentions ont récemment semé le doute à Saint-Étienne et elles ont alerté un cador de Serie A. Le média RomaPress le confirme, l’AS Rome suit de près Lucas Stassin.

Les conditions de l’AS Saint-Étienne

« Si une opportunité se présente à la trêve, je la considérerai », déclarait-il. L’attaquant des Verts devrait donc voir son souhait s’accomplir. Les Giallorossi sont séduits par son profil prometteur : jeune, percutant et doté d’un sens aigu du but. Ses performances (4 buts et 2 passes décisives en 8 matchs) auraient convaincu l’entraîneur Gian Piero Gasperini.

L’AS Rome envisagerait même de passer à l’action pour Lucas Stassin dès l’ouverture du mercato de janvier. Cette offensive romaine sera-t-elle concluante ? Pas si sûr. L’ASSE est consciente de la valeur de son jeune prodige et se montre très exigeante pour son éventuel départ.

Pour voir Lucas Stassin quitter le Forez en janvier, il faudra un chèque d’environ 30 millions d’euros. Ce prix risque de refroidir les ardeurs de la Roma. L’ASSE comptant sur lui pour la remontée en Ligue 1.