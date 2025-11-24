ASSE : Alerte dans le vestiaire après Nancy !

L’ASSE a enchaîné avec une nouvelle victoire et retrouve et la deuxième place de Ligue 2, mais la soirée n’a rien d’euphorique. Dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, deux cadres ont poussé un vrai cri d’alarme : les Verts jouent avec le feu.

ASSE : Une victoire face à Nancy… et une inquiétude partagée

Si la maîtrise globale a été au rendez-vous face à Nancy, les mots de Maxime Bernauer ont jeté un froid. Le défenseur, encore diminué physiquement, n’a pas cherché à enjoliver : « Je pense qu’on doit être plus incisifs dans l’état d’esprit. On avait bien commencé le match, mais on n’arrive pas à capitaliser sur nos temps forts. » Un constat dur, précis, et révélateur d’un mal actuel.

Lire aussi : Mercato ASSE : Malgré Nancy, Eirik Horneland bientôt viré ?

À voir

OM : Une star de Premier League arrive à Marseille !

Bernauer insiste sur cette tendance dangereuse à laisser vivre l’adversaire : « Quand ça devient un peu facile, on se relâche alors qu’on devrait appuyer. Ça fait que l’équipe adverse reste dans le match », regrette-t-il, avant d’ajouter, lucide : « Il va falloir adopter cette mentalité-là, être plus tueurs… On ne peut pas jouer trop tranquille ».

Un manque de constance pointé du doigt

Mahmoud Jaber, lui aussi, refuse de se contenter du résultat. Pour le milieu égyptien, l’exigence doit primer : « Nous sommes très contents avec ces trois points. Mais nous devons être plus consistants. On va travailler dessus et on va s’améliorer », a-t-il déclaré. Le message est clair et sans détour.

Le joueur confirme rejoindre totalement l’analyse de son coach Horneland : « Oui, on est d’accord avec le coach sur la consistance. Il faut qu’on construise plus de confiance pour éviter ces creux », poursuit-il. Jaber évoque même ouvertement l’objectif interne : « Oui, c’est l’objectif… atteindre la première place avant la trêve ».

Entre lucidité et ambition, l’AS Saint-Etienne continue d’avancer. Mais à écouter ses cadres, un point ne souffre d’aucune discussion : pour monter, il faudra devenir impitoyable. La victoire ne suffit plus, la manière doit suivre.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Tardieu lâche une mise en garde forte après Nancy

À voir

PSG : Achraf Hakimi lâche une grosse annonce sur son retour

ASSE – Nancy : La réaction très agacée de Horneland malgré la victoire

ASSE – Nancy : La très bonne opération de Saint-Etienne