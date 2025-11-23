PSG : Achraf Hakimi lâche une grosse annonce sur son retour

Achraf Hakimi, gravement touché à la cheville le 4 novembre face au Bayern Munich, voit enfin, peut-être, le bout du tunnel. Le latéral parisien, pilier du Maroc, a livré un message fort sur son état physique, rassurant à la fois le PSG et tout un peuple.

PSG : Hakimi va mieux, un message qui soulage

Depuis le terrible tacle de Luis Diaz, les images ont fait frémir supporters et dirigeants parisiens. Immobilisé, puis soumis à un travail ciblé, Hakimi avance à grande vitesse vers la guérison. Dans un reportage diffusé sur Canal+, le Marocain s’est voulu clair et rassurant. « Ça va beaucoup mieux. L’inflammation a diminué, ça va beaucoup mieux maintenant », a-t-il confié.

« Ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a ajouté le latéral droit marocain. Un discours clair, direct, teinté d’optimisme, qui tombe à point nommé. Au PSG, où l’on surveille chaque séance de rééducation, on sait à quel point son absence pèse sur les équilibres défensifs.

Le Maroc retient son souffle avant la CAN

Si Paris espère logiquement récupérer son latéral avant longtemps, la priorité du joueur, elle, est claire : être prêt pour le début de la CAN. Walid Regragui ne cache ni son désir de le récupérer, ni sa confiance inébranlable envers son cadre. Le sélectionneur, fidèle à son franc-parler, a même lâché un message fort, plein d’optimisme.

« Le top du top, c’est qu’il ait un pépin et qu’il revienne juste pour la CAN. (…) Je le connais lui, quand il va revenir, ça va être un animal. (…) Il sera encore plus fort », a déclaré le sélectionneur des Lions de l’Atlas. Une certitude se dégage : Achraf Hakimi prépare un retour tonitruant. Et le PSG, comme le Maroc, n’attend que ça.

