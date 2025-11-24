Stade Rennais : Grosse inquiétude pour Estéban Lepaul !

La soirée aurait pu virer au drame pour Estéban Lepaul et le Stade Rennais. Victime d’un tacle aussi brutal qu’inutile face à Monaco, le jeune avant-centre a fait trembler tout un stade avant de finalement rassurer… en partie.

Stade Rennais : Un tacle qui glace le Roazhon Park

Sur une action anodine, Denis Zakaria s’est rendu coupable d’une semelle terrifiante sur Lepaul. Le silence tombé sur le Roazhon Park en disait long sur la gravité redoutée. Même les joueurs se sont figés, redoutant le pire. Breel Embolo, visiblement choqué, a lâché une phrase qui a parcouru l’échine : « C’est cassé, c’est cassé ! »

L’image d’un Lepaul au sol, incapable de se relever immédiatement, a suffi à déclencher une onde d’inquiétude. La peur d’une fracture du tibia a un instant plané au-dessus des Rennais, incapables de cacher leur inquiétude.

Habib Beye soulagé mais prudent

Après de longues secondes de doute, Lepaul s’est relevé sous les applaudissements, mais la douleur restait bien présente. Habib Beye n’a pas caché sa frayeur : « Il a pris une très grosse semelle… Les joueurs m’ont tous regardé en me disant qu’il lui avait cassé le tibia. Son tibia est très marqué, ça mérite le carton rouge », a-t-il réagi.

Si l’attaquant a pu continuer quelques minutes avant d’être remplacé, la prudence est de mise. Beye poursuit : « On va regarder ça, parce que c’est un coup qui peut être dérangeant pour s’entraîner avec l’hématome dans 48 heures. »Rennes souffle, mais l’inquiétude demeure.

