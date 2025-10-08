INFO Mercato : Pavard vers un transfert définitif à l’OM

Le prêt de Benjamin Pavard à l’OM pourrait rapidement se transformer en un transfert définitif d’ici la fin de la saison. L’Inter Milan se prépare déjà à ce scénario.

Mercato OM : L’Inter Milan compte sur une vente de Benjamin Pavard à l’OM

Benjamin Pavard pourrait rester à Marseille bien au-delà de la saison en cours. Les Olympiens l’ont recruté cet été en prêt avec option d’achat. Et ses débuts à l’OM sont globalement satisfaisants. L’international tricolore forme avec Nayef Aguerd un duo solide au sein de l’arrière-garde marseillaise.

Lire aussi : Mercato OM : Le gros sacrifice de Pavard pour Marseille !

Benjamin Pavard a disputé 4 matchs en Ligue 1 pour 1 but. Ses performances renforcent même l’idée de le voir s’éterniser à Marseille. Les Nerazzurri l’espèrent ardemment. Ils souhaitent que l’OM lève son option d’achat de 15 millions d’euros, indique Tuttomercatoweb. Cette volonté s’explique par une manœuvre interne.

Un moyen de financer l’achat de Manuel Akanji

L’Inter Milan tient un remplaçant de luxe à Benjamin Pavard. Il est question de Manuel Akanji. Le défenseur suisse prêté par Manchester City a rapidement fait l’unanimité. Le club lombard ambitionne de racheter son contrat l’été prochain. Cette opération nécessitera au moins 15 millions d’euros.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos vise un Sud-Américain !

Lire aussi : OM : Pavard zappé, la liste de Deschamps crée la polémique

La vente de Benjamin Pavard à l’OM apparaît ainsi comme un moyen indispensable pour les Nerazzurri de financer cette opération. L’Inter Milan croise les doigts pour que le champion du monde 2018 continue sur sa lancée et retrouve son meilleur niveau dans les prochains mois. Cela assurait sans doute son transfert définitif à Marseille. Il reste à voir si ce vœu se réalisera.