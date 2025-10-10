Mercato FC Nantes : Lamine Diack de retour au FCN ?

Le calvaire continue pour Lamine Diack. Cet indésirable du FC Nantes pourrait revenir à la Beaujoire à la fin de la saison.

Mercato FC Nantes : Lamine Diack en difficulté en Suisse !

Le FC Nantes pourrait accueillir un indésirable à la fin de la saison. Prêté tour à tour à Colorado, Hatayspor puis au FC Sion, Lamine Diack vit une période compliquée. Arrivé en Suisse cet été, le milieu sénégalais a rejoint Sion dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 2 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Officiel, une pépite a signé !

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2027, Diack avait pourtant participé au début de la préparation sous Luis Castro. Mais rapidement, le staff l’a écarté de son plan. Le joueur de 24 ans a donc dû repartir en quête de temps de jeu ailleurs. Seulement, la situation ne s’est pas arrangée. À Sion, il n’a disputé que 79 minutes en cinq rencontres. Trop peu pour s’imposer. Seul son match contre Bâle, le 30 août, a laissé entrevoir un aperçu de son potentiel. Depuis, il cire le banc.

À voir

Mercato : l’OM scelle l’avenir d’une recrue !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita scelle l’avenir d’un cadre !

Freiné par la concurrence de Noa Sow et du capitaine Ali Kabalcaman, Diack doit ronger son frein. Sauf retournement de situation, le FC Sion ne lèvera pas son option d’achat. Un retour à Nantes, à la fin de la saison, se précise.