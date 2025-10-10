Mercato PSG : Luis Campos vise un super crack norvégien !

Le PSG veut asséner un énorme coup à Arsenal. Les dirigeants parisiens ciblent une pépite du club londonien en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un chouchou d’Arsenal

La direction du PSG prépare un grand coup cet hiver. En Angleterre, Arsenal s’active pour prolonger Martin Ødegaard, mais le club parisien veut gâcher ses plans. Le capitaine des Gunners traverse une période compliquée. Deux passes décisives en sept matchs, et des blessures à répétition. Après une douleur à l’épaule en septembre, Ødegaard s’est récemment blessé au genou gauche face à West Ham.

Lee meneur de jeu norvégien va manquer encore quelques semaines de compétition. Durant cette pause, Arsenal compte blinder son contrat. Lié au club jusqu’en 2028, le Norvégien devrait recevoir une offre revalorisée, assortie d’une clause libératoire très élevée. Une urgence pour les Londoniens, car le Bayern Munich et surtout le PSG suivent de près son évolution, selon Fichajes.

À Paris, Luis Enrique rêve de l’associer à ses milieux créatifs. Ødegaard est aussi très technique. Une recrue idéale pour renforcer l’entrejeu et donner une nouvelle dimension au collectif parisien. Mais Arsenal ne veut pas céder. Depuis son arrivée en 2021, Ødegaard s’est imposé comme l’un des maîtres à jouer de Premier League. Plus de 200 matchs déjà disputés. Le Norvégien entre pleinement dans les plans de Mikel Arteta.