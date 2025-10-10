Mercato FC Nantes : Un Brésilien dit Non à Kita !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son équipe sont sur tous les fronts pour renforcer le couloir gauche de l’équipe de Luis Castro. Un crack brésilien a décliné l’offre des dirigeants nantais.

Mercato FC Nantes : Kita cible un crack brésilien

Le poste de latéral gauche au FC Nantes reste un casse-tête pour Luis Castro. Contre Brest, le coach nantais a opéré de changement. Nicolas Cozza, en difficulté, est resté sur le banc. À sa place, Louis Leroux, milieu de formation, a été titularisé. Un choix inattendu, signe d’un malaise plus profond.

Depuis le début de saison, Cozza peine à convaincre. Prêté par Wolfsburg, le défenseur de 26 ans multiplie les erreurs. Face au PSG, il avait perdu 14 ballons, ce qui montre qu’il n’est pas en pleine forme. Face à cette situation, Nantes explore le marché des joueurs libres pour renforcer ce secteur. Selon les indiscrétions, le club a contacté Ismaily, ancien latéral du LOSC.

Libre depuis juin, le Brésilien de 35 ans présente un profil intéressant : solide, expérimenté, et surtout familier de la Ligue 1, avec 88 matches disputés sous le maillot lillois. Mais le joueur n’a pas donné suite aux sollicitations nantaises. Le président du FCN, Waldemar Kita va devoir chercher d’autres pépites. Sans recrue dans l’immédiat, l’entraîneur pourrait être contraint de bricoler encore quelques semaines, dans l’attente du mercato hivernal.