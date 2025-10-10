ASSE : Léo Petrot donne les vraies raisons de son départ

Après avoir quitté l’ASSE cet été, Léo Petrot s’est confié sur les dessous de son départ. Le défenseur central confirme des discussions entamées pour le retenir.

Mercato ASSE : Léo Petrot l’avoue, les négociations ont échoué

La relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue a entraîné une vague de départs. Léo Petrot en fait partie. Le défenseur polyvalent a quitté le navire ASSE au terme de son contrat. Il a choisi de signer à Elche fraîchement promu en Liga.

Interrogé par le site Peuple Vert, Léo Petrot est revenu sur les circonstances de son départ. Il avoue qu’il y a bien eu des négociations pour le renouvellement de son bail. L’entraîneur Eirik Horneland avait même affiché son souhait de le conserver. « Oui, le coach a fait savoir qu’il voulait me garder. Il y a eu quelques discussions, mais ça ne s’est pas fait. C’est comme ça, » a-t-il confié.

À voir

Mercato : L’OM responsable d’un deal raté, Zlatan balance !

Lire aussi : Mercato ASSE : Léo Pétrot se rapproche d’une signature

Les offres de la direction de l’ASSE n’étaient visiblement pas suffisantes pour le convaincre de rester. Léo Petrot s’en est allé. Malgré tout, le joueur de 28 ans suit de très près son club formateur. Il reconnait que la descente de l’ASSE en Ligue 2 reste un « immense regret, encore plus quand on est Stéphanois ». Il estime que l’équipe a perdu beaucoup de points sur des détails.

L’AS Saint-Etienne en route pour le remontée en Ligue 1

Léo Petrot a entamé sa première expérience à l’étranger. Il a déjà disputé 8 matchs avec son nouveau club Elche. Le défenseur central est néanmoins est persuadé de la capacité de l’ASSE à remonter dans l’élite. Il juge l’équipe actuelle bien préparée pour atteindre cet objectif.

Lire aussi : Mercato ASSE : Des indices sur les dossiers Pétrot et Ekwah

À voir

Mercato PSG : Révélation-choc sur l’avenir de Nuno Mendes !

« Je crois que l’AS Saint-Étienne est armée pour remonter dès cette année », a-t-il ajouté. Le natif de Firminy conserve l’espoir de revoir rapidement les Verts en Ligue 1. Ceux-ci sont actuellement co-leaders du championnat après neuf journées.