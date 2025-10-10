OM : Timothy Weah, la belle affaire annoncée par RMC !

L’arrivée de Timothy Weah à l’OM est désormais considérée comme un véritable succès sportif. Et cette analyse est faite par RMC Sport.

Timothy Weah met tout le monde d’accord à l’OM

Il est la cinquième recrue estivale de l’Olympique de Marseille. Timothy Weah a rejoint le navire OM en provenance de la Juventus. Il est prêté avec une option d’achat d’environ 18 millions d’euros. Ce montant reste conséquent, mais cela est considéré comme un pari gagnant au vu des performances actuelles du joueur.

En effet, Timothy Weah est rapidement devenu une pièce essentielle pour Roberto De Zerbi grâce à sa polyvalence et une grande débauche d’énergie dans son couloir droit. Ses débuts sous le maillot de l’OM impressionnent de nombreux observateurs. Journaliste de RMC Sport, Florent Germain est particulièrement bluffé. « Weah dégage une puissance, un enthousiasme, peut-être même une maturité qu’on ne lui a pas forcément vue dans d’autres clubs », estime-t-il.

La bonne pioche de l’été à l’Olympique de Marseille

Le confrère insiste sur la capacité de l’ancien Lillois à évoluer à plusieurs poste. « On l’a vu latéral droit, piston droit, ailier gauche… Honnêtement, s’il y avait des soucis en pointe, tu pourrais le mettre. Je le dis sérieusement. » Il conclut en une phrase, indiquant que Timothy Weah est « la définition parfaite de la très bonne pioche de l’été ».

Le constat est clair : l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a rapidement conquis le cœur des supporters marseillais. Cela transforme son transfert coûteux en une véritable réussite sportive. Reste désormais à confirmer ce niveau exceptionnel sur l’intégralité de la saison. En tout cas, De Zerbi a pleinement confiance en lui à Marseille.