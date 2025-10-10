Mercato PSG : Révélation-choc sur l’avenir de Nuno Mendes !

Considéré à l’heure actuelle comme le meilleur latéral gauche au monde, Nuno Mendes attise bien des convoitises. Mais le défenseur de 23 ans peut-il aisément quitter les rangs du PSG en 2026 ?

Mercato PSG : Nuno Mendes a réclamé un gros salaire

Définitivement recruté par le Paris SG à l’été 2022 pour 45 millions d’euros après une saison en prêt, Nuno Mendes est aujourd’hui considéré comme le meilleur latéral gauche du monde. Époustouflant avec le club parisien face au FC Barcelone en Ligue des Champions, l’international portugais est décisif aussi bien offensivement que défensivement. Et forcément, son profil plaît à beaucoup d’autres grands clubs européens.

Lisez aussi : PSG : Nuno Mendes met l’Europe à ses pieds après Barcelone !

À voir

Mercato PSG : Luis Campos vise un super crack norvégien !

Surtout que Nuno Mendes a longtemps été l’un des plus bas salaires du vestiaire parisien. D’ailleurs, Manchester United a tenté de profiter de cette occasion pour convaincre l’ancien joueur du Sporting Portugal de rejoindre son ex-coach Ruben Amorim, qui venait de débarquer à Old Trafford en novembre 2024. Mais en février passé, Nuno Mendes a signé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029 et obtenu le gros salaire qui correspond désormais à son statut.

« Nuno Mendes a eu un souci, car il est arrivé avec un salaire bas par rapport à ce qui se fait au PSG. Très longtemps, il a gardé ce salaire moindre par rapport aux autres, ça l’a crispé et il a menacé de partir, notamment à Manchester United, à un moment donné. Finalement, il a eu le gros salaire qu’il attendait », explique le journaliste Loïc Tanzi lors du podcast Big 5. Une situation qui rend à présent le natif de Lisbonne intouchable.

« Nuno Mendes sait très bien que pour partir il faut attendre 2029 »

Revenant sur l’envie de départ avorté de Nuno Mendes du Paris Saint-Germain, le spécialiste mercato du journal L’Équipe assure qu’avec son nouveau contrat, le compatriote de Cristiano Ronaldo est désormais un élément intouchable au sein de l’effectif parisien. Connaissant Nasser Al-Khelaïfi, il sera difficile à un cador européen de déloger Nuno Mendes de Paris.

Lisez aussi : Mercato : Enrique tient le remplaçant de Nuno Mendes au PSG

À voir

Mercato : L’OM responsable d’un deal raté, Zlatan balance !

« Aujourd’hui, pour le faire partir du PSG, avec un tel contrat, il va falloir être très fort, car même quand un joueur veut partir, si le PSG ne veut pas le laisser partir, le PSG ne laisse jamais partir les joueurs contre sa volonté. Je pense que Nuno Mendes sait très bien que pour partir il faut attendre 2029 pour partir libre ou alors que le Paris Saint-Germain trouve mieux d’ici là », a ajouté Loïc Tanzi.