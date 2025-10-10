Mercato : L’OM responsable d’un deal raté, Zlatan balance !

Conseiller spécial de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a fait une surprenante confidence sur l’arrivée d’Adrien Rabiot. Ce deal aurait dû se produire un an plus tôt. L’immixtion de l’OM a tout changé.

Mercato OM : Les révélations de Zlatan sur le transfert de Rabiot à Milan

Son transfert aurait pu se passer différemment ! Adrien Rabiot a été contraint de quitter l’Olympique de Marseille cet été suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Ce violent incident a poussé la direction de l’OM à mettre les deux antagonistes en vente. L’attaquant anglais a été transféré à Bologne, tandis que l’international français a rejoint l’AC Milan.

Lire aussi : OM : De Zerbi prend cher pour sa sortie sur Rabiot

Adrien Rabiot a ainsi retrouvé son ancien entraîneur Massimiliano Allegri en Lombardie. Cependant, les Rossoneri étaient proches de le signer un an plus tôt. Zlatan Ibrahimovic l’avoue, l’AC Milan était intéressé par Rabiot dès l’été 2024. Les négociations entre les deux parties semblaient même très avancées.

A son aise à l’AC Milan !

« Rabiot devait venir il y a un an, on a essayé mais il voulait jouer en France », a confié le dirigeant suédois à La Gazzetta dello Sport. Le choix initial du joueur avait donc fait capoter l’opération. Un an plus tard, la donne a changé. L’ancien milieu de la Juventus est finalement revenu en Italie, en signant à l’AC Milan.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos vise un super crack norvégien !

Lire aussi : OM : Bagarre Rabiot, De Zerbi contredit son ancien joueur !

De retour dans le championnat italien, Adrien Rabiot savoure la dolce vita. Le chaos de l’OM est désormais derrière lui. L’ancien Parisien ayant trouvé un nouveau point de chute où il se sent visiblement très à l’aise. Il a déjà disputé 5 matchs sous ses nouvelles couleurs.