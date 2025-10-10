INFO Mercato : Le PSG définitivement fixé pour Eric Garcia !

Désireux d’attirer un défenseur polyvalent capable d’épauler Achraf Hakimi dans le couloir droit, le PSG et son entraîneur Luis Enrique aimeraient récupérer gratuitement Eric Garcia l’été prochain. Mais le joueur du Barça semble avoir un autre plan pour la suite de sa carrière.

Mercato : Le PSG surveille la situation d’Eric Garcia

Eric Garcia s’est imposé comme un atout indispensable pour le FC Barcelone sous les ordres de Hansi Flick, passant du statut de joueur de retour de prêt à celui de pièce la plus polyvalente de l’effectif. Pour autant, avec un contrat qui expire le 30 juin 2026 et des négociations de prolongation toujours en suspens, le Paris Saint-Germain surveille avec attention la situation, prêt à agir si les discussions venaient à échouer, selon des sources proches du club de la capitale.

Depuis son retour d’un prêt réussi à Gérone, le défenseur de 24 ans, formé à La Masia, est devenu un pilier de l’effectif de Hansi Flick, enchaînant les titularisations et démontrant sa capacité à évoluer aussi bien en défense qu’au milieu de terrain.

Malgré son souhait clair de rester, exprimé par Eric Garcia lui-même, déclarant notamment « ma priorité absolue est de rester au Barça », aucun accord n’a encore été trouvé pour un nouveau contrat, ce qui suscite des inquiétudes chez les supporters comme au sein du staff technique. Surtout que Luis Enrique, qui l’a lancé en sélection, souhaite ardemment l’avoir dans son collectif au Paris SG. Cependant, le natif de Barcelone ne devrait pas encore quitter son club formateur.

Le Barça optimiste pour la prolongation d’Eric Garcia

D’après les informations du journal Diario AS, la prolongation d’Eric Garcia, dont le contrat expire le 30 juin prochain, devient de plus en plus urgente avec l’intérêt du PSG, mais les dirigeants du Barça restent confiants quant à la conclusion d’un accord avec l’international espagnol. Le rôle de l’ancien joueur de Manchester City a considérablement pris de l’importance sous Hansi Flick, qui le considère comme un atout majeur pour son projet.

Après avoir disputé 45 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière et largement contribué au triplé, Garcia s’affirme à nouveau comme un titulaire indiscutable dans l’équipe de Flick, avec déjà 10 apparitions cette saison. Le PSG figure parmi les clubs intéressés par le numéro 24 des Blaugranas, qui reste toutefois en phase avec le Barça pour prolonger son contrat, après avoir finalisé la prolongation de Frenkie de Jong.

« Le FC Barcelone progresse dans les négociations avec Eric García au sujet d’un nouveau contrat au cours des dernières heures — les négociations avancent ! Les discussions entre les deux parties se sont accélérées récemment, le Barça proposant un nouveau contrat jusqu’en juin 2029, incluant une option pour une année supplémentaire.

Les discussions ont été lentes pendant des semaines, le contrat actuel d’Eric García courant jusqu’à la fin de la saison, en juin 2026 – mais le club travaille maintenant pour régler son renouvellement une fois la prolongation de De Jong terminée », explique le média ibérique.