ASSE : Encore un coup dur pour les Verts avant Quetigny !

Mauvaise nouvelle pour l’ASSE, qui prépare son entrée en Coupe de France. Privés de leur 12ᵉ homme, les Verts devront faire le travail seuls. À la veille de son duel face à Quetigny, l’AS Saint-Étienne apprend une nouvelle qui vient assombrir un déplacement pourtant abordable sur le papier.

Quetigny – ASSE : Interdiction totale de déplacement pour les supporters des Verts

Ce samedi 15 novembre, l’AS Saint-Étienne se déplace à Dijon pour affronter Quetigny (Régional 2), dans le cadre du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Un tirage plutôt clément, presque idéal pour lancer une dynamique positive et permettre au coach Eirik Horneland de faire tourner son groupe. Mais la préparation a été brusquement perturbée : aucun supporter stéphanois ne pourra faire le déplacement.

La Préfecture de la Côte-d’Or a publié un arrêté strict qui interdit la présence de tout fan de l’ASSE aux abords du stade Gaston-Gérard et dans toute l’agglomération dijonnaise. Motif ? Les violences survenues le 8 novembre à Troyes entre les groupes ultras stéphanois, les Green Angels et les Magic Fans. Selon le document préfectoral, un « risque avéré de troubles graves à l’ordre public » persisterait, laissant craindre un match retour entre les deux clans.

Face à ces tensions, les autorités ne veulent prendre aucun risque. Avec d’autres événements concomitants (fête foraine, ventes des vins de Beaune, match de hockey), le dispositif de sécurité serait impossible à assurer.

Un stade plein… mais un parcage vide

L’arrêté est clair : du samedi 15 novembre 8h au dimanche 16 8h, toute personne identifiée comme supporter de l’ASSE ou se comportant comme telle est interdite de stationnement, circulation ou présence aux abords du stade. Pétards, fumigènes ou banderoles provocatrices sont également prohibés.

Ironie du sort : près de 10 000 spectateurs sont attendus pour cet événement historique pour Quetigny. Un match de Coupe face à un club mythique, une fête populaire… mais sans les Verts en tribunes. Et pourtant, près de 1 400 supporters stéphanois étaient annoncés prêts à faire le déplacement.

Pour Horneland et ses joueurs, l’objectif reste le même : se qualifier, avec sérieux et application. Mais sans leur 12ᵉ homme, l’histoire devra s’écrire différemment. Une fois encore, Saint-Étienne avance seul, mais bien décidé à ne pas se prendre les pieds dans la pelouse d’un petit poucet ambitieux.

