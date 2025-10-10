Mercato : Pocognoli à l’AS Monaco, la tension monte !

Sébastien Pocognoli va remplacer Adi Hütter à l’AS Monaco. Ce transfert crée des tensions en Belgique.

Mercato AS Monaco : Pocognoli attendu sur le Rocher !

Sébastien Pocognoli devrait bientôt s’asseoir sur le banc de l’AS Monaco. Mais cette arrivée surprise laisse un goût amer, surtout en Belgique. Monaco voulait Edin Terzic. Refus du coach allemand. Le club de la Principauté a alors fait des yeux doux à Pocognoli, actuel tacticien de l’Union Saint-Gilloise.

Selon La Dernière Heure, il aurait discrètement fait un aller-retour à Monaco pour rencontrer les dirigeants. Son entourage, lui, dément. Le problème est qu’à Bruxelles, personne n’était au courant. L’Union a appris l’affaire dans la presse. Étonnement au sein de la direction du club belge. L’entourage du coach a tenté d’apaiser : rien n’était signé, rien d’officiel. Mais Pocognoli, lui, semblait prêt pour faire ses valises. Convaincu que l’occasion était unique, il a choisi d’avancer.

Jeudi matin, il a informé ses joueurs. Il ne s’est pas présenté au match amical de l’après-midi. Un départ brutal, au moment où l’Union domine la Jupiler League et prépare la Ligue des Champions. Certains parlent de trahison. Pour La Dernière Heure, la situation a provoqué l’ire des dirigeants belges. Son contrat se termine en juin, et Monaco paiera environ un million d’euros pour lever sa clause. Pendant ce temps, l’Union sonde déjà Rik De Mil, l’entraîneur de Charleroi, pour tourner la page.