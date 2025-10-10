FC Nantes : Waldemar Kita a des ennuis !

L’ancien tacticien du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec attaque le club en justice et réclame un joli chèque après son limogeage.

Jocelyn Gourvennec est en colère contre le FC Nantes. L’ancien entraîneur des Canaris, limogé en mars 2024, revient à la charge. Avec trois de ses adjoints, il a saisi les Prud’hommes pour contester son licenciement. Le technicien, arrivé en novembre 2023, n’avait pourtant pas convaincu. Quinze matchs, quatre victoires seulement. Le reste ? Un nul et dix défaites. Le club avait alors décidé de mettre fin à la collaboration.

Aujourd’hui, Gourvennec réclame près de deux millions d’euros, selon les informations de Ouest-France. Il estime son départ injustifié. En face, le FC Nantes campe sur sa position. Me Jean-François Klatovsky, avocat du club indique qu’il n’a pas été performant et a emmené le club dans le mur. Une faute grave, dit-il, suffisante pour rompre un CDD d’entraîneur sans causer davantage de dégâts.

Le cas Gourvennec n’est pas isolé. En décembre 2024, les Prud’hommes avaient déjà condamné Nantes à verser 730 000 euros à Pierre Aristouy, son prédécesseur. Un an plus tard, l’histoire semble se répéter. Et le FCN, encore une fois, se retrouve dans la tempête. Il faut noter que Jocelyn Gourvennec est actuellement l’entraîneur de Servette FC en Suisse.