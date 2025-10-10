Mercato : Marquinhos s’en va, le PSG vise du très lourd !

Alors que Marquinhos pourrait s’en aller en fin de saison en cours, le PSG envisagerait un gros coup pour renforcer sa défense centrale l’été prochain. Explications.

Mercato : Le PSG prépare du changement en défense centrale

Le Paris Saint-Germain cherche encore à sécuriser son arrière-garde. Arrivé cet été en provenance de Bournemouth pour 66 millions d’euros, Ilya Zabarnyi s’est d’ores et déjà et Willian Pacho est bien installé après une première saison de feu. Cependant, le départ de Presnel Kimpembe et celui à venir de Marquinhos pourrait obliger Luis Campos à bouger dans ce secteur de jeu.

Pour le moment, Luis Enrique n’a aucun souci majeur à se faire avec les présences de Pacho, Zabarnyi, Marquinhos, Lucas Beraldo ou encore Lucas Hernandez. Mais avec l’éventuel départ du capitaine de 31 ans en 2026, un nouveau défenseur central de classe mondiale pourrait débarquer dans les mois à venir. Et selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait positionné pour récupérer Dayot Upamecano.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, l’international français de 26 ans ne serait pas vraiment chaud pour un retour en Ligue 1 et accorderait plutôt sa priorité au Real Madrid ou à un transfert en Premier League, où Manchester United serait prêt à lui dérouler le tapis rouge. Toujours selon le journaliste italien, Luis Campos serait également intéressé par Gabriel Magalhaes.

Sous contrat jusqu’en 2029, le défenseur de 27 ans, qui avait déjà tapé dans l’œil du conseiller sportif parisien à l’époque du LOSC, n’est pas sur le marché, mais le PSG pourrait faire douter Arsenal avec un gros chèque. Quoi qu’il en soit, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos préparent un mercato d’été 2026 de feu pour apporter des solutions concrètes à Luis Enrique.