Champions League: Fabian Ruiz annonce une hégémonie du PSG

Après son premier sacre historique obtenu le 31 mai passé face à l’Inter Milan, le PSG entend bien s’imposer au reste de l’Europe pour les années à venir. Fabian Ruiz, le milieu espagnol du club parisien, l’a clairement annoncé.

PSG : Les ambitions XXL de Fabian Ruiz en Champions League

Profitant d’une interview accordée au site SoFoot, Fabian Ruiz a annoncé la couleur pour les prochaines joutes en Ligue des Champions. Après avoir attendu plusieurs années pour soulever sa première Coupe aux grandes oreilles face à l’Inter Milan (5-0) la saison dernière, le PSG veut désormais entamer une véritable hégémonie sur le contient européen.

Lisez aussi : INFO Mercato : Le PSG répond à l’Atlético pour Fabian Ruiz !

À voir

PSG Mercato : Lucas Hernandez fait une sacrée révélation !

« Dans le foot, le plus difficile n’est pas d’atteindre le sommet, mais d’y rester. Le défi pour nous est donc de regagner deux, trois ou quatre fois la Ligue des Champions », a confié l’international espagnol, bien conscient que « ce ne sera pas facile, mais qui sait ? »

Alors que la direction du club de la capitale souhaite prolonger son contrat, qui expire en juin 2027, l’ancien milieu de terrain du Napoli a fait une promesse forte aux supporters parisiens dans la foulée. « Ce qui est sûr, c’est que nous allons tout faire pour y arriver », promet le Champion d’Europe 2024. Blessé et resté à Paris pour cette trêve internationale, le joueur de 29 ans a emprunté les mots de son entraîneur Luis Enrique pour expliquer le fond de sa pensée.

Lisez aussi : Mercato PSG : Fabián Ruiz vers la Liga ?

À voir

Désaccord à l’ASSE : Le départ d’un attaquant se précise !

« L’idée, désormais, c’est que cette première étoile soit un point de bascule. Maintenant que nous en avons une, il faut essayer d’en gagner beaucoup d’autres. Je pense qu’on a vu à travers nous que tout donner est la clé du succès », a ajouté Fabian Ruiz. Des mots forts qui devraient réjouir les fans du Paris SG.