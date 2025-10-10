Désaccord à l’ASSE : Le départ d’un attaquant se précise !

En course pour la remontée en Ligue, l’ASSE fait face à un désaccord interne. Son jeune attaquant Djylian N’Guessan refuse de prolonger son contrat.

Mercato : Djylian N’Guessan refuse de prolongr à l’ASSE

L’AS Saint-Étienne réalise un début de saison intéressant, marqué par une deuxième place au classement. Les Verts semblent en pleine avant la trêve internationale. Toutefois, une préoccupation persiste : plusieurs joueurs risquent de s’en aller lors du prochain mercato d’hiver. À commencer par Lucas Stassin.

Resté à l’ASSE contre son gré, l’attaquant belge continue d’être convoité sur le marché des transferts. L’AS Rome serait déjà à ses trousses. Et ce n’est pas tout, un autre attaquant est lui-aussi susceptible de mettre les voiles. Djylian N’Guessan n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin 2027.

Le joueur de 17 ans n’entre pas vraiment dans les plans d’Eirik Horneland. La preuve ? Il n’a fait aucune apparition avec les Verts cette saison en Ligue 2. Cela ne l’a pas empêché d’être convoqué en ‘équipe de France pour la Coupe du monde U20. Djylian N’Guessan a disputé les 4 premiers matchs des Bleuets.

Plusieurs prétendants à ses trousses

L’ASSE aimerait bien étendre le contrat du joueur. Sauf que les négociations sont au point mort. Le site Peuple Vert rapporte que l’entourage de Djylian N’Guessan refuse jusqu’ici de prolonger aux conditions proposées par la direction stéphanoise. Ce désaccord persistant risque de précipiter le départ du jeune talent.

Cette situation a rapidement alerté ses courtisans. Le Paris FC et plusieurs clubs allemands non identifiés seraient à sur ses traces. Ils devront tout de même mettre la main à la poche. Le prix de Djylian N’Guessan est estimé à environ 10 millions d’euros selon la source.