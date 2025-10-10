Mercato SRFC : Habib Beye perd son clash contre les cadres

Après un début de saison laborieux, Habib Beye est déjà fragilisé au Stade Rennais (SRFC). En cause, des résultats décevants et des cadres qui ne le soutiennent plus. Ce qui pourrait aboutir à son limogeage.

Mercato SRFC : Habib Beye désormais sur la sellette

Le Stade Rennais traverse une période délicate en ce début de saison, tant sur le plan sportif qu’en dehors du terrain. Les tensions s’intensifient au sein du vestiaire, où la cohésion semble avoir volé en éclats. Plusieurs joueurs majeurs apparaissent désorientés, tandis que l’isolement de certains membres, comme Habib Beye, devient de plus en plus évident.

Comme l’indiquait Daniel Riolo cette semaine, les cadres Brice Samba et Seko Fofana ne s’entendent pas avec l’entraîneur sénégalais et tentent de le pousser vers la sortie. D’autres Rennais partagent leur avis sur Habib Beye à qui l’on reproche sa rigueur qui empêcherait plusieurs éléments de se lâcher, mais aussi certains choix comme la sortie du jeune milieu Djaoui Cissé après seulement 28 minutes face au Racing Club de Lens (0-0).

Certes, la saison ne fait que commencer et le SRFC, à seulement trois points du top 5, n’est pas décroché. C’est pourquoi le licenciement du coach n’est pas encore d’actualité. Mais selon les informations récoltées par Jérôme Rothen, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a tout intérêt à changer son mode de gestion.

« En posant des questions à l’ensemble de la structure rennaise, que ce soient les joueurs, l’encadrement, ceux qui sont proches du Stade Rennais aujourd’hui, ils disent tous une chose : si Habib Beye ne se remet pas un peu plus en question et s’il ne fait pas preuve d’un peu plus d’humilité sur certaines choses, je pense que c’est voué à l’échec », a prévenu le consultant de RMC, plutôt pessimiste pour l’avenir du coach de 47 ans. En coulisses, le club rennais travaillerait déjà sur la nomination d’un nouvel entraîneur.

Laurent Blanc pour remplacer Habib Beye ?

Alors que la situation d’Habib Beye devient de plus en plus délicate, le Stade Rennais aurait fixé un ultimatum à son entraîneur pour les deux prochains matchs. En coulisses, les rumeurs s’intensifient et un nom revient avec insistance dans la bouche des supporters : Laurent Blanc. Beaucoup voient en lui le candidat idéal pour relancer un Rennes en perte de repères.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France, passé notamment par le Paris Saint-Germain et récemment libéré par Al-Ittihad, dispose d’une expérience rare du haut niveau. Sa connaissance du football français et sa capacité à gérer des vestiaires remplis d’ego en font un profil naturellement évoqué dès qu’un banc de Ligue 1 se libère.

Cependant, l’hypothèse Laurent Blanc divise. D’un côté, l’ancien coach du PSG apporte une stabilité, une rigueur tactique et une autorité dont les Bretons pourraient avoir besoin. De l’autre, son échec récent à l’Olympique Lyonnais laisse planer le doute sur sa capacité à s’adapter à un projet en manque de stabilité. Reste à voir comment va se terminer ce dossier.

