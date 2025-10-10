PSG Mercato : Campos fixé sur le tarif pour Gilberto Mora !

Intéressé par le prodige Gilberto Mora, le PSG sait désormais à quoi s’en tenir pour le milieu offensif de Club Tijuana. Son agente, Rafaela Pimenta, a notamment annoncé son prix de départ.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Gilberto Mora

Toujours à l’affût sur le marché des jeunes talents prometteurs, Luis Campos aurait coché un nouveau nom pour renforcer l’effectif du PSG sur le long terme. En effet, selon plusieurs sources étrangères et locales, le conseiller sportif parisien serait intéressé par Gilberto Mora, l’ailier du Club Tijuana, actuellement au Chili avec le Mexique pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans.

Compétition qu’il éclabousse déjà de son talent du haut de ses 16 ans. Technique, vif et très efficace dans la zone de vérité, Gilberto Mora est déjà promis à un bel avenir. Il a d’ailleurs fait ses débuts en professionnel à seulement 15 ans. Le PSG est donc sur le coup, à en croire TNT Sport Mexico.

Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce coup, puisque Manchester United, Manchester City, l’Inter Miami, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid seraient tous positionnés pour s’offrir les services de Gilberto Mora. Et le prix demandé par le club mexicain est à la portée de tous, ce qui laisse la voie ouverte à une surenchère.

Gilberto Mora, c’est au moins 15M€

Annoncé chez presque tous les grands clubs européens, Gilberto Mora pourrait quitter son club formateur pour passer un cap dans sa jeune carrière. Ailier gauche percutant, Gilberto Mora a donc tapé dans l’œil de plusieurs cadors, dont le Paris SG.

Sauf que le responsable du centre de formation de Tijuana, Ignacio Ruvalcaba, a révélé que le jeune crack veut effectivement changer d’air, mais a une préférence pour son avenir. Et ce n’est pas de signer au PSG, mais au Real Madrid.

« Il a un rêve, celui de jouer au Real Madrid. On le taquine beaucoup avec ça, car c’est un vrai supporter. Mais il garde les pieds sur terre. C’est un joueur qui aime le football, il regarde très souvent le Real Madrid. J’espère qu’il aura l’occasion de jouer là-bas », a notamment déclaré Ignacio Ruvalcaba au micro de la chaîne ESPN. De son côté, son agente Rafaela Pimenta a évalué le prix de départ de son protégé à 15 millions d’euros. Un départ qui ne pourra, de toute façon, pas se faire avant sa majorité, soit 18 ans.