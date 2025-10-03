Mercato : Enrique tient le remplaçant de Nuno Mendes au PSG

Considéré actuellement comme le meilleur latéral gauche au monde, Nuno Mendes ne peut pas disputer tous les matchs du PSG tout le temps. Luis Enrique a donc bloqué un international français pour suppléer le défenseur portugais de 23 ans.

Mercato PSG : Lucas Hernandez retenu pour remplacer Nuno Mendes

Après la précieuse victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain du FC Barcelone, Luis Enrique s’est littéralement réjoui de compter dans ses rangs les deux meilleurs latéraux du monde avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

« Je dois dire que quand deux équipes pressent comme le PSG et Barcelone, si vous avez des latéraux de chaque côté comme nous, les meilleurs au monde, c’est très agréable de les voir jouer. Nuno Mendes a eu un carton, on a dû faire attention en marquant contre Yamal, mais il a été super », a déclaré l’entraîneur du PSG au micro de CBS Sports Golazo.

Arrivé en janvier 2021 en provenance du Sporting Portugal, Nuno Mendes a rapidement pris ses marques à Paris. Après une grave blessure, qui l’a éloigné des terrains durant plusieurs lors de la saison 2023-2024, l’international portugais est revenu à son meilleur niveau jusqu’à être considéré aujourd’hui comme une référence à son poste.

Pour autant, Nuno Mendes ne peut pas jouer tous les matchs comme l’a récemment rappelé Dominique Sévérac, qui précise que Luis Enrique s’est opposé au départ de Lucas Hernandez pour épauler le natif de Sintra.

« Pas de certitude en foot, ce n’est pas possible. Nuno Mendes ne peut pas enchaîner tous les matchs, surtout à ce niveau – le plus élevé au monde pour un latéral gauche – et avec cette débauche. Lucas Hernandez aura donc beaucoup de temps de jeu cette saison », explique le journaliste sportif lors d’une session de questions-réponses sur le site du quotidien Le Parisien.

Pour ceux qui doutent encore du défenseur français de 29 ans, le spécialiste du club de la capitale explique qu’il « peut jouer axial gauche aussi, où il apporte plus de grinta que Lucas Beraldo, plus « fin » avec le ballon. Donc ne le rayez pas trop vite du circuit. Il y a eu 9 matchs cette saison. Elle est encore longue. J’entends tout le monde d’un côté dire que l’effectif est trop juste et de l’autre que Ramos, Lee et Hernandez doivent partir. Ce n’est pas cohérent, les amis ! »

Mais avec la Coupe du Monde 2026 qui s’annonce, Lucas Hernandez pourrait prétendre à plus de temps de jeu dans les mois à venir et donc envisager un transfert pendant le mercato hivernal à venir, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028.