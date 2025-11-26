PSG : Panique pour Luis Enrique, une lourde sanction en vue

Luis Enrique est confronté à une situation désagréable avant le choc PSG-Tottenham. Son défenseur polyvalent Nuno Mendes est sous le coup d’une suspension.

PSG : Luis Enrique tendu, Nuno Mendes menacé de suspension

La pression monte au Paris Saint-Germain à quelques minutes d’affronter Tottenham en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique doivent impérativement s’imposer en de consolider leur place dans le Top 8 de C1. Cette mission ne sera doute pas facile face à des Spurs toujours invaincus dans la compétition.

Ce match sera un test majeur pour le PSG. Surtout qu’une menace place sur son groupe. Luis Enrique pourrait perdre son latéral polyvalent Nuno Mendes. L’international portugais a déjà été averti lors de la défaite face au Bayern Munich (2-1). S’il écope d’un nouvel avertissement ce soir, il sera automatiquement suspendu pour la prochaine journée de C1.

Un effectif déjà décimé par des blessures

Nuno Mendes pourrait ainsi manquer le match contre l’Athletic Bilbao, prévu le 10 décembre prochain). La consigne est claire. Le latéral gauche devra faire preuve d’une précision chirurgicale dans ses interventions. Sachant que le groupe du PSG est déjà décimé par des blessures.

Les absences des titulaires comme Achraf Hakimi et Désiré Doué, compliquent la tâche du coach espagnol. Luis Enrique est contraint de réajuster ses lignes. Il doit puiser dans la profondeur de son banc pour bâtir une équipe solide.

