Coup dur au PSG : Ça ne s’arrange pas Khvicha Kvaratskhelia

Nouveau coup dur pour le PSG : Khvicha Kvaratskhelia, touché face à l’AJ Auxerre, n’est pas encore sur la voie du retour à la compétition. Luis Enrique va devoir patienter avec l’attaquant géorgien.

Khvicha Kvaratskhelia indisponible « au moins dix jours »

Absent lors du succès face au FC Barcelone (2-1), mercredi soir en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia, touché à la cuisse gauche et remplacé à la mi-temps du match de Ligue 1 entre le PSG et l’AJ Auxerre samedi dernier, a été convoqué ce jeudi par Willy Sagnol pour les deux prochains matches de la Géorgie face à l’Espagne (11 octobre à Elche) et la Turquie (14 octobre à Kocaeli) comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Par contre, même si le Paris Saint-Germain n’a pas communiqué jusque-là sur l’état de santé de son ailier de 24 ans, le journaliste Bruno Salomon du média Ici Paris Île-de-France, Kvaratskhelia devrait être indisponible environ 10 jours. L’ancien joueur du Napoli ne pourra donc pas être du déplacement à Lille ce dimanche pour la septième journée du championnat.

Au-delà du rendez-vous avec Lille, l’incertitude plane désormais sur la présence de Khvicha Kvaratskhelia lors du prochain rassemblement de la sélection géorgienne. Convoqué par Willy Sagnol pour la trêve internationale, le protégé de Luis Enrique pourrait finalement manquer les rencontres face à l’Espagne et la Turquie.

Son forfait s’ajoute à une liste déjà bien remplie, notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué et le capitaine Marquinhos, encore à l’infirmerie. Tandis que le milieu de terrain portugais, Joao Neves, est incertain pour dimanche.