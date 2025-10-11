Mercato: L’ASSE lance l’offensive pour sa priorité hivernale

Désireux de renforcer son milieu de terrain dans la seconde partie de saison, l’ASSE serait encline à relancer une piste estivale lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato : L’ASSE prépare l’arrivée d’Enzo Bardeli

À la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le potentiel départ de Pierre Ekwah cet été, l’AS Saint-Étienne avait identifié Enzo Bardeli comme l’une de ses priorités. Le milieu de terrain de Dunkerque a fait l’objet d’un réel intérêt de la part des Verts, mais l’opération ne s’est finalement pas conclue.

Ce n’est peut-être que partie remise, car après l’excellent début de saison du joueur de 24 ans, avec notamment 4 buts et 3 passes décisives en 8 matches, l’ASSE n’a pas définitivement tourné la page. En effet, selon les informations du site En Vert et contre Tous, Enzo Bardeli serait toujours dans le viseur du club ligérien. Un transfert dès cet hiver n’est pas à exclure, car selon le portail spécialisé, un renfort dans ce secteur de jeu serait toujours attendu par Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts.

« Le dossier Pierre Ekwah ne se débloquant pas, le recrutement d’un élément supplémentaire au milieu apparaît comme indispensable », rapporte le média dédié à l’actuel 2e de Ligue 2. Le pensionnaire de Geoffroy-Guichard souhaite profiter de la situation contractuelle d’Enzo Bardeli pour rafler la mise. Le milieu de terrain formé à Lille sera libre de tout contrat en juin prochain.

Reste que du côté de Dunkerque, on ne souhaite évidemment pas se séparer d’un joueur indispensable aux yeux de son entraîneur Albert Sanchez et les dirigeants veulent absolument le convaincre de prolonger. Mais la perspective de disputer la Ligue 1 la saison prochaine avec l’AS Saint-Etienne pour convaincre le natif de Coudekerque-Branche de changer d’air dès cet hiver. Affaire à suivre…