Mercato OM : Un transfert surprise se prépare à Marseille !

L’OM pourrait bien dégainer plus vite que prévu sur le mercato. Alors que l’hiver approche, un dossier brûlant refait surface et pourrait bouleverser les plans du club phocéen : Matt O’Riley, déjà indispensable, pourrait devenir définitivement Marseillais.

Mercato OM : Marseille veut accélérer, O’Riley priorité hivernale

Arrivé cet été sur la Canebière, Matt O’Riley n’a eu besoin que de quelques matchs pour imposer son élégance et son impact dans l’entrejeu marseillais. Problème : le Danois appartient toujours à Brighton, son prêt n’étant assorti d’aucune option d’achat. Une situation inconfortable pour l’OM, qui voit déjà la concurrence se masser autour du joueur, conscient que son profil de maestro moderne attire autant qu’il rassure.

Lire aussi : Mercato : Marseille tient déjà sa première recrue de l’hiver !

À voir

Stade Rennais : L’énorme nouvelle venue de Paris

Selon Sky Sports, Marseille compte donc prendre les devants et ouvrir dans les prochaines semaines des discussions avec Brighton. L’objectif est clair : sécuriser le milieu de terrain avant que d’autres clubs européens ne s’activent. Dans un mercato devenu course de vitesse, l’OM refuse de rester spectateur.

O’Riley, futur taulier de De Zerbi ?

En interne, le message est clair : Roberto De Zerbi veut garder son joyau. Le technicien italien, admirateur de longue date du joueur, voit en O’Riley un talent rare, capable de dicter le tempo, d’éclairer le jeu et d’occuper plusieurs postes au milieu. Bref, le genre de footballeur autour duquel on bâtit une équipe.

Un transfert définitif offrirait aux Marseillais une stabilité précieuse dans l’un des secteurs stratégiques du jeu. Mais encore faudra-t-il convaincre Brighton de lâcher son Danois. Les semaines à venir s’annoncent tendues et déterminantes. Une certitude : à Marseille, le dossier O’Riley est devenu une affaire prioritaire.

Lire aussi sur Marseille :

OM-Newcastle : De Zerbi crée la surprise et l’assume

Marseille-Newcastle : Aubameyang libère Marseille dans un match fou

À voir

Mercato PSG : Al-Khelaïfi prépare un coup exceptionnel !

Vente OM : Les Saoudiens sont là, La Provence se tord de rire !