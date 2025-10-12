Mercato OL : Un espoir français ouvre grand la porte à Lyon

S’il n’a joué que deux saisons comme titulaire à l’OL, un international espoir français n’a pas du tout tiré une croix sur son histoire avec les Gones. Aujourd’hui en Allemagne, il ouvre clairement les bras à Michele Kang, patron du club de Lyon, pour un retour à la maison.

Mercato : Castello Lukeba n’a pas oublié l’OL

Ces dernières saisons, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Rachid Ghezzal ont fait le choix d’un retour au bercail. Entre l’Olympique Lyonnais et ses joueurs formés, il existe un lien spécial, qu’il est très difficile de retrouver dans d’autres clubs. La formation a toujours fait la fierté lyonnaise et a rendu de fiers services à l’équipe première. Castello Lukeba fait partie de cette catégorie.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG vise De Cuyper, Ousmane Diomandé et Castello Lukeba

À voir

Mercato : 100M€ pour Ousmane Dembélé, le coup parfait du PSG

Parti au RB Leipzig à l’été 2023 contre un chèque de 34 millions d’euros, bonus compris, le défenseur central français, Castello Lukeba, n’a pas oublié l’OL. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club allemand, le natif de Lyon a confié dans le podcast After Allemagne de RMC qu’il n’excluait pas un retour dans son club formateur.

« Est-ce que je reviendrai un jour à l’Olympique Lyonnais ? Franchement, on ne sait pas de quoi l’avenir est fait. Mais bien sûr que je ne ferme pas du tout la porte », a expliqué Lukeba, avant de lancer un sourire à peine masqué. « Revenir un jour avec Malo Gusto et Bradley Barcola ? Pourquoi pas, si c’est faisable. On a toujours cet amour pour l’OL », a ajouté le joueur de 22 ans, qui reste très attaché à l’OL et aux souvenirs laissés entre Rhône et Saône.

Lisez aussi : Mercato OL : Transfert de Castello Lukeba, Lyon hausse le ton !

À voir

INFO Mercato: L’OM insiste pour une merveille du Mondial U20

Mais avant d’envisager un retour à l’Olympique Lyonnais, le Bleuet veut d’abord grandir à Leipzig et rejoindre un top club européen. « Mon objectif, c’est de jouer dans les meilleurs clubs du monde et de disputer les plus belles compétitions », a ajouté Lukeba. Selon plusieurs sources concordantes, Chelsea et Liverpool, intéressés depuis l’été dernier, gardent un oeil sur la situation de Castello Lukeba.