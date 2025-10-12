Ligue 1 : Très bonne nouvelle pour le PSG et Désiré Doué !

Blessé à un mollet lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine le 5 septembre passé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Désiré Doué se rapproche du retour avec le PSG.

PSG : Désiré Doué prépare son retour sur les terrains

Les nouvelles s’annoncent très bonnes du côté du Paris Saint-Germain. Selon les informations du journaliste Djamel, Désiré Doué a retrouvé le chemin qui mène aux entraînements. L’attaquant de 20 ans s’est entraîné avec le groupe des joueurs qui est resté à Paris durant la trêve internationale du mois d’octobre.

Une nouvelle qui prouve que l’ancien joueur du Stade Rennais pourrait faire son retour après la trêve. Désiré Doué pourrait disputer le match face au RC Strasbourg qui entre dans le cadre de la huitième journée de la Ligue 1.

La même source révèle que Bradley Barcola va effectuer des examens, et s’il n’y a aucune gêne, il sera, lui aussi, disponible après les journées FIFA. Il y a aussi Khvicha Kvaratskhelia qui s’apprête à jouer face à l’Espagne et donc son retour est également envisageable. Le retour sur les terrains de Désiré Doué est donc attendu après la trêve internationale de ce mois d’octobre.